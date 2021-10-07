Angelababy帶仔出遊零P圖樣曝光　網友稱黃曉明在場一家人好幸福

內地男星黃曉明同Angelababy（楊穎）近年來屢傳婚變，二人已經鮮少合體出席活動，即使同場亦出現不同框畫面，所以引起網友瘋狂猜測認為他們已經離婚。不過繼早前他們被網友發現同行吃飯後，近日再被網友目擊到他們帶着兒子小海綿到北京環球影城遊玩，用行動力破婚變傳聞引起熱議。

黃曉明同Angelababy近年屢傳婚變。（視覺中國）

從網友曝光的照片可見，身穿黑色外套同黑色牛仔褲，頭戴鴨舌帽的Angelababy相當低調。而在網友的無濾鏡鏡頭下，Angelababy的狀態非常好，身材纖瘦，還相當大方地脫下口罩同《變形金剛》的麥加登合照，乍看之下皮膚白滑均勻，整體狀態不俗獲得不少網友激讚，直言其美得過份是大美女一名。

Angelababy同麥加登合照。（微博圖片）

而在Angelababy身旁有兩位身穿綠色外套的小朋友，則被網友猜測其中一位就是兒子小海綿。而在所有曝光的照片中沒有見到黃曉明的露臉照，則引起不少網友懷疑一家三口的合體遊到底是真還是假呢？但據網友透露黃曉明的確在現場，當時的他是身穿黑色衣服，只不過被一位身穿格仔衣服的男子遮擋了鏡頭而已，一家三口同框的畫面非常幸福。

Angelababy一家三口同框好幸福。（微博圖片）