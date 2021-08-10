中餐廳5 |黃曉明為減肥只食一條麵　寧靜唔俾面：你有點做作

內地綜藝節目《中餐廳》系列長做長有，而一直都在節目中固定擔任店長的男星黃曉明是次亦不例外，繼續在新一季《中餐廳 5》中出任店長。而在剛播出的第一集中，黃曉明就為了減肥非常自律，在大家聚餐的時候只進食一條麵條而已，誇張的行經令在場人士大為吃驚，而女星寧靜更忍不住當面嘲諷黃曉明：「我告訴你你有點作（做作）。」引來網上不少討論。

黃曉明繼續擔任店長。（影片截圖）

在最新一集節目中，大家為了經營餐廳事先進行商討﹑準備功夫等，然而到了吃飯之時，桌面上已經為大家各準備了一碗麵，其他人都是大口大口地吃下，而黃曉明就在一大碗麵中只夾了一條麵而已，頓時令在旁人士大為驚訝，黃曉明表示：「我吃一根我嘗一下就行了，我真的不敢吃。我真的吃一根，我後面要拍戲我不敢吃胖了，我一吃就胖。」還將自己一整碗麵推給網絡紅人丁真，揚言對方正是發育時間要多吃，非常好笑。

其他人大口大口地吃麵。（影片截圖）

黃曉明只夾一條麵食。（影片截圖）

隨後女星寧靜到來聽說黃曉明的吃麵事件，她二話不說當面嘲諷：「你不要那麼誇張吧！我告訴你你有點作（做作）。」而黃曉明當下似乎怕對方就表示：「那我再吃一根。」非常好笑。眼見黃曉明只吃了一條麵，於是寧靜就叫他多吃其他配菜之類，而他就隨即道：「我牙痛。」再度令寧靜怒火衝天：「你怎麼那麼多毛病，你年紀輕輕的。」二人你一言我一語的對答非常有趣。

寧靜二話不說當面嘲諷黃曉明。（影片截圖）

而不少網友都覺得黃曉明的減肥行經太過誇張，雖然明星有時候為了作品減肥是在所難免，但合理的減肥方法才是王道的，同時亦有網友亦感嘆明星為了保持身材的確不易。

黃曉明為了減肥的確去到好盡。（影片截圖）