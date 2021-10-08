GINNY＠SKYLE出道兩月上韓綜 搞笑表現獲封「新綜藝豆」

新人女子組合SKYLE的中國籍成員GINNY出道不到兩個月，即被邀請上MBC every1《大韓外國人》綜藝節目，連她自己也感到受寵若驚。GINNY在節目中表現活躍，在機智與搞笑爆肚下，獲稱讚是「新綜藝豆」誕生。

GINNY被稱讚是「"新綜藝豆」。

《大韓外國人》由居住在韓國的外國人和韓國藝人猜謎對決的綜藝節目，GINNY與印度籍廣播員Lucky等以組成「大韓外國人」組與喜劇演員許京煥和MBC播音員組（車美妍、鄭多喜、金正賢）進行比試。

GINNY由自我介紹開始就非常搞笑，又在組合內被稱為「天才」，她笑說：「因為聰明，哈哈哈，還有在簽名專輯上寫多謝字句時，我的韓文拼寫法比韓國成員更準確，公司職員們都很驚訝。」她在競猜對決中也表現突出，在熱身遊戲『甚麼意思』中擔任出題者，帶領組員取得9分。

強勁的表演細胞，在節目上示範新概念體操舞蹈。

GINNY在初中時看到了SHINee開始對K-POP產生興趣，後來更考上了檀國大學舞蹈系（現代舞蹈專業）。今次在節目內準備了新概念體操舞蹈作為驚喜禮物，又自豪解釋：「我曾是藝術體操選手，在中國幼兒體操大賽中獲得了第一名。」她又在節目中配合BTS的《春日》，展示了絲帶體操和現代舞蹈相結合的表演，展示出綜藝天份。

173cm是隊伍中的身高擔當。

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