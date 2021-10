Edan《My Apple Pie》MV一日破57萬點擊　IG澄清林愷鈴唔係扮盲人

MIRROR成員Edan(呂爵安)今年推出的兩首SOLO作品《E先生連環不幸事件》及《小諧星》均得到好成績,被外界看好成為今年年尾頒獎典禮的新人王殊榮,昨日(6日)Edan的第三首派台歌《My Apple Pie》在各大音樂平台上架,新歌MV更成功在一日之內突破57萬觀看人次,認真厲害。



Edan的新歌《My Apple Pie》MV成功在一日之內突破57萬觀看人次。(YouTube:MIRROR)

Edan今日(7日)在Instagram分享今次推出新歌的感受,並表示這首歌是選曲最長的歌曲:「本來在《小諧星》時已經選了一首悲傷情歌,後來因為不想跟頭兩首太類似,聽了幾十首demo後就選了一首比較輕快的,但一直都不確定是不是正確的選擇。」他聽到最後一批demo歌時,聽到一首叫《MAP》的demo就覺得這首歌很有感染力,很廣闊,溫柔卻很有力量,才知道是出自編寫《E先生》中鋼琴獨奏的Anson Chan之手:「歌路雖然跟上兩首有相似的地方,但卻有完全不同的感覺,不同的style。所以大家一致認為很適合作為第三首,便選定了這個demo,亦同時拿走了Anson Chan的第一次(《MAP》是他第一首派台作品喔~)。 」

林愷鈴擔任Edan新歌《My Apple Pie》女主角。(Instagram:@edanlui)

他又特別感謝第三度為他作詞的黃偉文(Wyman),為這首歌賜予一個有趣又有深度的中心思想:「當時Wyman問我『你知道什麼是Apple Pie à la mode嗎?à la mode就是甜品旁邊那個的雪糕球,我想寫這個雪糕球永遠陪伴著蘋果批的那種關係。』當時一聽到這個idea便覺得很棒,很特別之餘亦超有記憶點。而那種陪伴關係既不再是以往的悲傷故事,同時亦不會過甜,跟這首歌旋律恰到好處,一個字,掂!」他笑言這種感覺就像自己與粉絲們之間的關係,亦很想藉住這首歌跟歌迷說:「他們一直這麼支持我,一直『悠悠長途陪住我』,我也希望我能一直陪伴著大家,『Always on your side, Always by your side』,不管發生什麼事,我都會來陪伴我的可愛Pie。」

Edan很感謝作詞的Wyman和作曲的Anson Chan為他打造《My Apple Pie》這首歌。(Instagram:@edanlui)

Edan表示MV不用高濃度的甜蜜方式拍攝,而是選擇用沉重的劇情去交代更加帶出純淨的愛,並笑言希望自己可以在MV中改變文弱內向的風格,變成一個充滿男人味的人,因此要求增加打戲和穿小背心的場面。他更特別感謝擔任MV女主角的林愷鈴(Ashley):「沒有你們的投入,這個故事絕對不能完整地呈現出來!」對於有部份網民誤會林愷玲在MV扮演盲人,Edan則笑言是一場誤會:「不過我要澄清,女主角並沒有眼疾,thanks!」

有部份網民誤會林愷鈴在MV扮演盲人,Edan親身澄清是一場誤會。(YouTube:MIRROR)

