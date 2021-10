MIRROR成員「教主」盧瀚霆(Anson Lo)和江𤒹生(AK)早前為國際知名內褲品牌拍下的半裸代言照成為網絡熱話,有別於平日活動上的密實形象,兩位Anson半裸上陣大曬六嚿腹肌,「鏡粉」看得血脈沸騰高呼:「頂唔順喇!」



MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)和江𤒹生(AK)為國際知名內褲品牌拍下的半裸代言照近日成為網絡熱話。(IG/ @ansonlht)

一向愛錫粉絲的教主今日(2日)再在社交平台派福利,他公開當日的拍攝花絮並寫着:「Hope you all had a great day」。片中,教主不斷伸展雙手,將42吋胸肌表露無違,再加上他拍攝時的專注和認真,成功電暈一眾「神徒」留言高呼:「你可唔可以放過我,我想活着」、「你又要我哋幾多晚瞓唔着?」30秒的影片上載短短一小時,觀看次數已經超過16萬並獲得5萬5千個讚好,教主的魅力真係隔住個Mon都感受到。

