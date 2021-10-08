魷魚遊戲︱13號「玻璃工」現實比劇中更慘　十年前痛失讀高中愛兒

Netflix《魷魚遊戲》讓李政宰、朴海秀、鄭浩妍和魏河俊等主演人氣急升外，一眾配角的身份也讓劇迷好奇。其中飾演13號的「玻璃工」的60歲演員李尚熙（이상희）10年前曾經歷痛失愛兒的折磨，現實中可能比劇中更慘。



李尚熙飾演「玻璃工」在《魷魚遊戲》第7集中，靠着懂得分辨一般及強化玻璃的技能，幫助幾位主角通過玻璃橋遊戲。可惜他在最後一格，慘被朴海秀推落橋犧牲，劇迷都覺得紛紛鬧爆朴海秀的角色自私。可是原來現實中的李尚熙，10年前因大兒子在留學期間被同學打死，而過了一段非常長的痛苦時間。

《魷魚遊戲》李尚熙飾演「玻璃工」慘被朴海秀推去死。（劇照）

重溫「玻璃工」在《魷魚遊戲》慘死一幕：

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李尚熙的大兒子2010年為了學習拍攝，要求到美國留學，儘管當時李尚熙財政上有不足，他也成全了兒子的願望。可是留學僅兩個月，兒子就在洛杉磯高中上學時被另一韓藉同學打一拳後暈倒，兩天後腦死亡離世。當時對方被以謀殺罪逮捕，但對方主張是李尚熙兒子首先襲擊同學，所以最終法官認為是自衛行為，判對方無罪。

沒想到李尚熙現實中曾經歷失去愛兒，比劇集更慘。（網上圖片）

由於李尚熙和妻子不憤判決，決定為兒子進行屍檢，而死因報告亦指明死於腦出血，並非兇手自辯的打腹部，李尚熙亦因此把事件帶到節目《想知道真相》。漫長訴訟開展後一過就9年，2019年案件再次進行審訊，一審及二審中法官提出明顯見到暴行和死亡有直因果關係，因此判兇手有期徒刑3年，緩刑4年執行，總算判李尚熙一家一個公道。

李尚熙2016年把事件帶到節目《想知道真相》，曾轟動一時。（SBS）

至今提起大兒子，李尚熙依然覺得十分抱歉，認為身為父親卻無能為力。李尚熙表示幸好當時電影公司Cineline的代表大方借他5000萬韓元（約33萬港元）的信用卡，讓他安心處理身後事外，亦感謝網民的每句鼓勵。被問到如果兒子仍在生收看過《魷魚遊戲》的話會對爸爸說甚麼，李尚熙表示兒子應該會說「我們喝一杯吧」，然後邊抱怨爸爸不懂得玩遊戲等，可惜想像已無法成真。

李尚熙與加害者的訴訟，一展開就花了9年。（SBS）

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