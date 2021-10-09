青年心城｜游嘉欣同林正峰拍拖　劇中爆金句：有樓有高潮唔夠

新劇《青年心城之撐起青春》是監製林肯繼《香港愛情故事》又一力作，並將於10月10日星期日晚上十點於翡翠台播映。



由大量新一代演員擔正的《青年心城》，製作組日前發放造型照，其中形象百變、現年只有21歲的年青演員游嘉欣贏得大量正評。

由大量新一代演員擔正的《青年心城》，製作組日前發放造型照，其中形象百變、現年只有21歲的年青演員游嘉欣贏得大量正評，網民對她年紀輕輕便擔任女一大表支持，並笑指「叫得嘉欣都係靚女」、「鄰家少女的味道」、「很有陽光」、「有觀眾緣」、「又後生又純情」、「幾有青春活力」、「呢個青春個樣又天然，搵吓新人好呀」；網民又大讚無綫給予新人機會：「無論如何多啲新人上位係好事」、「覺得成套新劇都會好青春活力吓」、「TVB今次做得好好，已經好耐冇青春嘅電視劇出現，加上一班後生仔終於有機會」、「青春劇係好事，有多啲新面孔」。

因磨人生活變得日日「只求過Min（最低收入）」的阿峰的對白：「只要唔結婚、唔買樓、唔買車、唔生仔、唔消費、唔社交，就自然冇咁多問題」。

游嘉欣在《青年心城》中飾演阿欣，正面積極的她相信「吸引力法則」，遇上真愛會勇往直前，人設討好。阿欣與性格南轅北轍的男主角阿峰（林正峰飾）將會發展感情線，並會有大量對手戲，當中不乏甜蜜互動；首集亮點便正正落在二人中學時期的甜蜜互動上，穿上校服的嘉欣，青春氣息逼人，加上笑容甜美，難怪如此入屋。

阿欣與性格南轅北轍的男主角阿峰（林正峰飾）將會發展感情線，並會有大量對手戲，當中不乏甜蜜互動。

除了大膽起用新一代演員，監製林肯及編審尚萬強在劇中亦加入「貼地」元素，包括Opening的「還你十年自由身」、「一畢業就等於失業」、「忠於自己」、「明明係Player 點解要降呢做NPC」等Hashtag，以及因磨人生活變得日日「只求過Min（最低收入）」的阿峰的對白：「只要唔結婚、唔買樓、唔買車、唔生仔、唔消費、唔社交，就自然冇咁多問題」、「就算你砌到個時間表爆晒，先賺得嗰雞碎咁多，肥上面班人，值咩？」、「住私樓住到劏房咁折墮，為乜？」每一句都恍如為時下年青人發聲。

《青年心城》貼地金句節錄：

「有樓有高潮唔夠囉」／「除咗有地有車，仲要無父無母」／「同同年男仔拍拖，等於幫人教老公，嘥時間」／「我五年冇去過旅行，零娛樂零應酬，我終於成功上咗車喇…同我捱杯麵供足25年樓嘅話，其實都有你著數吖」

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