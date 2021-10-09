我家無難事｜「喊戲專業戶」又爆Seed　楊卓娜惡鬥賤男老公嗌離婚

《我家無難事》下周迎來結局篇，昨晚（8日）劇情發展繼續出人意表，除了得明（楊明飾）原來誤會了自己是郭忠石（關禮傑飾）親生兒子外，得寶（車婉婉飾）更驚爆並非羅美蘭（鮑起靜飾）親生女兒，與得勤（馬德鐘飾）及得明是同父異母兄弟姊妹關係。不過論到全晚最搶Fo，是飾演後生版美蘭的楊卓娜及年青版忠石的阮浩棕的回憶戲份。



呢幕爆Seed嗌離婚戲，連把聲都戲味十足，少啲演技都搞唔掂。

楊卓娜昨晚曬演技一段，是講述美蘭當年難忍老公不負責任兼爛滾，終爆Seed堅決離婚；厲害的是，卓娜全程沒有流過半滴眼淚，但單憑語氣已能感受其潛藏內心多年的憤慨及抑鬱，尤其聲嘶力竭地喊出：「我一樣可以憑我一個女人嘅力量，自己去撐起呢頭家，養大啲仔女！」以及「就算你打死我，我都係要離婚！」，更是聽到觀眾咬牙又痛心：「娜姐啲戲真係好！」、「呢啲回憶戲幾好睇」、「真催淚」，另更有很多網民關心美蘭老公生死。

為了深愛的女人，郭忠石甘願自我犧牲混黑道搵快錢；加上阮浩棕俊朗討好的外形，睇到唔少網民心心眼。

至於阮浩棕，除了演活「人在江湖，身不由己」的情深古惑仔外，其外形亦十分討好。昨晚一幕冒雨與黑道中人廝殺，以及滿臉鮮血的畫面，配以劇組專誠為二人愛情線創作的片尾曲《門外的世界》，觀眾看了無不動容：「做關禮傑後生個男仔喺天台唱歌個Feel幾好睇。」、「鮑姐同關禮傑後生條線幾好睇」、「首歌幾好聽，個男仔好靚仔」。對於演出備受關注，現時忙於拍攝《隱形戰隊》的阮浩棕謙虛指全是劇組功勞：「能夠畀觀眾留低咁好嘅印象我非常驚喜。好感激監製Amy姐搵我做年青郭忠石，亦都要多謝佢同編審編劇團隊寫咗一個咁好嘅角色同故事線。」

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