我家無難事．劇評三｜劇本有心機　但要搣甩「TVB味」還需加把勁

無綫劇集《我家無難事》第11-16集劇評



一言以蔽之：「食之無味，棄之可惜。」用這句說話去形容《我家無難事》就再適合不過。總共25集，現時播到第15集但依舊平平無奇，說劇情主要「郭家」之上，講述各人 如何修補關係，以家庭為出發點是說得通的，但又不像以往家庭劇般以爭產、尋親、奮鬥等為主幹，大多數劇情只是「郭家」之中發生的小事，兄弟不睦、夫妻離離合合、戀愛事等等。總括下來這個星期，甚至是前三個星期都可以講是毫無追看性，欠缺一個明確目標。不是說每一集內容沉悶、「唔好睇」，而是不會有令人想睇下一集的衝動。

車婉婉演技好好。（《我家無難事》截圖）

據知劇集監製王心慰和編審林麗媚是希望將《我家無難事》拍成一套小品溫情，為觀眾帶來溫暖，而近似是「茶杯裡的風波」一般的家庭劇。換個角度想，其實《我家》也算是近年TVB劇之中採用新思維式拍攝、創作的劇集，主打日常生活化。例如郭得勤（馬德鐘飾）和郭得明（楊明飾）在劇中因為婚紗店資金而鬧翻，更在郭羅美蘭（鮑起靜飾）的墓前大打出手，之後兩集楊明因為了解了背後因由，又和哥哥馬德鐘和好如初，這些極度生活化，貼地的橋段也是近年難見的，且實驗味道頗為濃郁。

吵吵鬧鬧又一集。（《我家無難事》截圖）

有人會說，在國外也不乏這些以生活化為賣點的劇集，例如美劇《House》就以主角為主，每集講他在醫院發生過的事，整季下來也可以是完全沒有故事骨幹，日劇《孤獨的美食家》更只有主角到處尋找美食的過程，似飲食節目多於劇集。要說《我家無難事》與它們之間的差異，就是欠缺了「細膩」兩個字。

回憶嗰幾段係幾好睇。（《我家無難事》截圖）

要從平淡劇情中突顯故事的不平淡，即猶如《House》中主角日常生活習慣，醫院中遇到的人和事、病患，以及《孤獨的美食家》對食物的要求，由熒光幕中體現的細緻度等等，從細節上着手，由此令觀眾沉浸於其中，產生一種不能自拔的代入感，似是坐在主角身旁一同經歷的體驗，才能夠抓住觀眾的心。改革的出發點是好的，只是在演員到劇本再到拍攝手法，都需要完全地搣甩以往的「TVB味」。

馬神同唐詩詠多返啲交集就好啦。（《我家無難事》截圖）

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