「細龍太」陳偉琪8號風球無阻雅興　撇甩「前夫」鄭世豪大啖生蠔

「細龍太」陳偉琪（Vicky）上周曬出為「前夫」鄭世豪慶生合照，兩人難得合體，依然感情融洽，陳偉琪更指非常掛念兩人拍戲的日子，粉絲都大呼掛念，同場更有林柏希。雖然短期內觀眾看見「細龍太」的機會甚微，不過陳偉琪一直積極經營IG，不時上載靚相令粉絲大飽眼福。



「細龍太」陳偉琪幫「前夫」鄭世豪慶生 感情融洽粉絲大呼掛念

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昨日天文台掛上8號風球，但無阻陳偉琪大啖美食的雅興。她在IG分享在西班牙餐廳食生蠔的片段，過得十分悠遊自在。她發文表示：「雖然琴晚係 T8，估唔到仲好多人o係（喺）度慶祝生日，搞到 D（啲） staff 唔好意思，幫我整左（咗）個蛋糕😅😅🤣🤣 除左氣氛，食物都好豐富。#我真幸運」。

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