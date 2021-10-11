麥包爆曾與黎芷珊爭拋劇本　黎芷珊 ：佢真係好鍾意改劇本

無綫（TVB）節目《童你一起長大了》由譚玉瑛、黎芷珊、蓋世寶主持，主打懷舊一起話當年，每集都會談及以往兒童節目發生的點滴和有趣事。今晚（10/10）播出的一集就邀請到了一班當年主持上節目和大家重聚。



咩回憶都返晒嚟。（1993年《閃電傳真機》/《童你一起長大了》截圖）

今集邀請到了人稱「Amy姐姐」的張沅薇以及麥長青（麥包）上節目做嘉賓，大家還大談與其他主持合作之間的趣事，其中談到朱茵時，大家都表示覺得朱茵十分漂亮，唯獨是麥長青說：「我唔覺得佢靚喎，我唔會用靚嚟形容。」其他主持聽到都呆了一呆，譚玉瑛更即時打圓場說：「因為佢覺得自己老婆係最靚。」

其實麥長青同黎芷珊到而家都仲係好朋友，大家唔好誤會。（《童你一起長大了》截圖）

麥長青其後解釋說：「我會用好機靈、好聰明嚟形容。」表示她轉數很快，記性很好。譚玉瑛又說其實記性最差的是麥長青，因為他時常自己改對白後會忘記！黎芷珊：「係呀，以前我同麥包仲試過鬧交。」

麥長青也分享一個當時與黎芷珊發生的事：「我最記得有一次，我坐喺度，佢企門口望住我。大家喺度爭論個劇本，佢問：『係咪唔跟你咁做，你就唔拍？』我話：『係。』」譚玉瑛：「最後佢（黎芷珊）讓步？」黎芷珊：「係呀，因為我唔跟住做，我又趕住收工。佢真係好鍾意改劇本，不過最後改出嚟都係好嘅。」麥長青也說：「最好係咩？大家都係為件事，而就算鬧咁薑都好，大家食飯會坐返埋一齊。」

仲有「Amy姐姐」張沅薇。（《童你一起長大了》截圖）

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