盤點10個真人版娜美：林明禎梓梓李元玲…　個個都靚過Emily Rudd?

撰文：DailyView網路溫度計
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【Netflix／真人版娜美／海賊王／ONE PIECE／Emily Rudd】日本人氣動漫《海賊王》又名《ONE PIECE》紅遍全球，不僅故事既熱血刺激又充滿冒險、人性黑暗等元素，作者尾田榮一郎筆下的角色也大受歡迎！

其中主角路飛的女夥伴「娜美」也讓人印象深刻，除了個性討喜，加上她既性感又能可愛的姣好外型，成為超人氣角色之一，故事設定中她大約170公分，擁有I罩杯上圍的不科學身材。

【圖輯】Netflix劇集版《海賊王》選角曝光！美劇版娜美讓網民超失望：個個真人版娜美都靚過Emily Rudd（點圖放大瀏覽Emily Rudd照片👇👇👇）

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不過現實生活中，還真的有不少接近「真人版娜美」的二次元好身型，今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》帶你一起來盤點！

十、糖糖PuiYi

本名蕭佩兒，來自馬來西亞的知名火辣網紅，從糖糖PuiYi作風大膽，從不吝嗇展現自己的傲人身材，身高162公分，三圍28、22、32，近兩年也出了三本寫真集，人氣火紅到出了自己的化妝品牌「Ms Pui Yi Cosmetics」不只臉書有44萬位追蹤，IG更是驚人累積1552萬位粉絲，能與她比擬的馬來西亞華人網紅屈指可數，點進去她的社群真的要小心噴鼻血！

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九、周甄娜

馬來西亞不只氣候屬於熱帶國家，連孕育出超多火辣正妹，158公分的周甄娜身高雖然嬌小，但前凸後翹S曲線超惹火，臉蛋甜美加上好身材，使她迅速在網路上走紅，臉書有553萬位追蹤，目前也在平台上擔任直播主，喜歡與粉絲互動的她，也常玩Cosplay維持熱度，不管是旗袍、學生制服、真理褲還是可愛居家服，每一張都是讓人看傻的神級曲線。

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八、Rina

來自桃園的電競直播主Rina，由於長相甜美無害，搭配魔鬼般的娜美級身材，號稱有34G、26、34的超胸身形，因此她的社群也自稱「桃園娜美」先前才剛推出首本寫真集《學長 週末一起念書嗎？》化身純慾系女孩，張張都是讓人看了臉紅心跳，性格不做作的她，之前還在直播間大方展現素顏，絲毫不怕被粉絲檢視的自然作風超圈粉。

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七、Berry

來自韓國的直播主Berry，有H級上圍，先前更Cosplay高度還原《航海王》娜美裝扮、電玩《拳皇》角色不知火舞，開始在網路上聲名大噪，網友們驚呼「其他可以靠化妝搞定，但她影片中不科學的腰線跟胸圍真的難以模仿」因此她有真人版娜美封號一點也不爲過，但今年25歲的她，其實已經結婚有小孩了，少女身材讓人完全不敢相信她竟已是孩子的媽！

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六、發發

氣質出眾的發發，本職是長榮空姐，不只有著女神級的優雅氣息，五官深邃有點像混血兒，比例更是高挑，能靜能動的她也熱愛運動，重量訓練、登山、瑜伽都難不倒她，打造出貨真價實的火辣身材，在社群上除了發穿搭、比堅尼美照，也很熱情回答網友的保養問題，偶爾也會透露自己與男友的搞笑互動，像是之前喝醉倒在路上男友來拯救，卻遭身旁警方誤會被撿屍，讓男友覺得好氣又好笑。

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五、張家瑋

張家瑋從《大學生了沒》擔任班底「瑋瑋」出道，後續出演八點檔走紅，先前更登上網路溫度計八點檔人氣女星前說名，除演技受到觀眾喜愛外，曾經拿下比堅尼皇后大賽冠軍的她，身材更是好得沒話說，瓜子臉搭配長腿水蛇腰，全靠努力運動雕塑而成，她透露自己其實天生是扁身、直筒腰，在搭配飲食與瑜伽、有氧下，養出讓人欽羨的平坦腹肌跟修長美腿，非常勵志啊！

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四、石帕玉

石帕玉這名字聽起來或許有些陌生，但是講到直播主連千毅你可能就知道啦！身邊總是有許多美女環繞的連千毅，其實早已跟超正辣妻石帕玉育有兩子，婚前的她其實有經營臉書粉專、上過表特版，不過生活重心轉至家庭後，就悄悄關閉社群，目前仍能從連千毅的IG偶爾能看見她的倩影，大眼搭配巴掌小臉，性感蕾絲洋裝讓粉絲眼睛吃冰淇淋。

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三、李元玲

不只擁有細腰翹臀，還是英國伯明罕音樂學院畢業的鋼琴家，熱衷於健身的李元玲身高170公分只有45公斤，靠著重訓跟飲食控制把體脂降到魔鬼級12%，她透露整整練了3年才有今日成果，採用熱量赤字法嚴格控管飲食，既有才華又有女神容貌，每更新照片就會吸引大批網友朝聖，面對酸民要她「不要練太壯」李元玲也霸氣回應「我鍛鍊身體是為了健康與快樂」不是為了取悅任何人。

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二、梓梓董梓甯

梓梓董梓甯熱愛舞蹈也會唱歌，是前職棒啦啦隊員，後與成員陳伊，小帆組成女團伊梓帆，曾有多年活動主持經驗，常在螢光幕前代表團隊發言，後續也常常參加《綜藝玩很大》等節目，個性大方敢玩又敬業，深受觀眾喜愛，社群上時常曬出性感照，細肩帶、熱褲等生活居家服藏不住凹凸有致的身材，之前曾穿過挖空型超難駕馭泳裝，讓粉絲看呆驚呼「台灣第一胸」！

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一、林明禎

說到真人版娜美，無人不知馬來西亞女星林明禎，在台灣演過戲也出過唱片，是經過大螢幕考驗的高顏值與不科學身材，精緻五官搭配22吋螞蟻腰跟傲人E級上圍，神級身材不只天生麗質，更有勞她努力運動的賣力身影，可甜又可性感男女通吃，在台發展約六年的她，今年初取得台灣健保卡，超美證件照又再次讓粉絲驚呼美翻天，社群上也時常曬健身生活，招牌短髮搭配結實腹肌又有胸，完全是動漫走出來的真人娜美啊！

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年10月4日至2021年10月3日，共2年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『真人版娜美』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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