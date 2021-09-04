小嫻瘦8kg曬比堅尼照　姣好身材展露無遺　金剛即留言宣示主權

台灣女星小嫻（黃瑜嫻）去（2020）年認愛金剛（李信樵），小倆口感情甜蜜、經常在社群網站放閃，目前在屏東定居的他們，也不時分享當地生活，小嫻早前身穿超辣3點式比堅尼現身海灘，透露自己瘦了8公斤，姣好身材讓大批網友狂讚，男友金剛也現身留言。



小嫻日前在Facebook曬出一系列辣照，開心寫下「戴口罩的夏天，安全又開心，南部陽光超熱情，還好瘦了8kg」，照片中她隨興將頭髮盤起，身穿黑色三點式比堅尼，身形曲線展露無遺，她也大方在留言區分享減重方法，除了食量有變小外：「疫情嚴重之前有上了一陣子運動課，一週2-3次，每次1小時。」

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照片曝光後，圈內好友紛紛留言，Ella（陳嘉樺）大讚「太辣了」、張文綺表示「又美又辣！正翻了！」、黃小柔打趣說「羨慕金剛」、Gigi（林如琦）甜讚「這身材真的太厲害」，而男友金剛則搞笑回應「妳比我們的雞翅辣多了。」並附上3個眼冒愛心貼圖，宣示主權舉動閃瞎網友。

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