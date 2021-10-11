把關者們劇評 | 愛情戲有苦有甜更有追看性　唔玩純情可能仲貼地

無綫（TVB）電視劇《把關者們》16-20集劇評。



《把關者們》終於播到第20集。作為一套「海關愛情故事」，比起上周，今周的感情戲多返啲新鮮感，追看性增，因為不止一味放閃，而是有返些少苦。黃智雯（飾演Madam Kwan）不幸流產，在被清空的嬰兒房裡爆喊，袁偉豪（飾演鋒Sir）強忍傷痛，貼心照顧情緒不穩的老婆，確是幾動容。

另外劉佩玥（飾演晴朗）死老公亦是頗感意外，想不到一向派甜為主的劇集竟會突然拆散鴛鴦。而劉穎鏇（飾演菲菲）、丁子朗（飾演KO）、孔德賢（飾演卓嵐）的三角戀，劉穎鏇和丁子朗都收好人卡，成段感情苦得嚟又幾搞笑。

黃智雯流產爆喊。（劇集截圖）

成也cliché，敗也cliché。上述也是TVB一向耍家的愛情戲設定，對於TVB粉絲而言確是十分受落，不過在非TVB長期觀眾的眼中，或許就略嫌老套。例如黃智雯和袁偉豪一齊睇月光耍浪漫，胡諾言（飾演Alvin）照顧唔舒服的王敏奕（飾演Madam Wan）等，上述橋段都沒有太多新意。

一齊睇粉紅月光。（劇集截圖）

而最搞笑的，是劉穎鏇、丁子朗、孔德賢的三角戀，結果無人修成正果。丁子朗接受訪問時曾經透露，劉穎鏇同佢係一段好純的Puppy Love。老實講，其實呢段感情戲可以去盡啲、再複雜啲，考得海關起碼都係廿幾歲人，仲搞咩Puppy Love，唔扮純情好似自然啲。好似《反黑路人甲》咁，王浩信同湯怡的感情線先上車後補飛，觀眾都接受到嘅，反而仲令人耳目一新。不過可能未免破壞海關形象，玩唔到咁盡。

劉穎鏇、丁子朗、孔德賢三個賣Puppy Love唔係好掂。（劇集截圖）

至於第20集，終於多返啲主線劇情，海關毒品調查課正式調查製毒社團。不過睇到呢度，都冇人在意破唔破到案，反正海關咁正氣，估計9成9都破到；另外會追睇到呢度的觀眾，多數都係想睇家庭劇、愛情劇，破唔破到案又有咩所謂，最緊要夠甜、夠閃，感情戲做足，就已經夠做。

劉佩玥老公死咗。（劇集截圖）

10個演技浮誇演員 視后胡杏兒曾被狙擊一度成熱話

點擊10大浮誇演技：