10個演技浮誇演員 視后胡杏兒曾被狙擊一度成熱話

無綫（TVB）電視劇《把關者們》周五（8日）一集，講到飾演反派Dino的郭子豪，一把火燒掉製毒工場後，抵達醫院威脅馬貫東（飾演Sam），其瘋癲演技卻似乎太用力，不少觀眾嫌他的演技過於浮誇。



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其實TVB一向有不少演技太用力的例子，導致出戲味太濃，令人看得尷尬。其中包括綠葉鄭健樂、秦啟維。胡杏兒早年的「囧樣」是經典浮誇演技之一，不過她經過長年努力，不但榮升視后，近年更在內地綜藝節目《演員請就位2》中演技大爆發，奪下總冠軍，廣獲名導演稱讚，實力超晒班。而馮盈盈亦曾被觀眾批評演技浮誇，甚至被指在《逆天奇案》中拖累視帝陳展鵬。但今年她在《智能愛人》中飾演冰山女強人，演技有見進步，值得讚賞。

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