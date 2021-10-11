江若琳代表問邊位藝人唱歌搵錢　證人誤解意思：阮民安搵唔到食

江若琳（原名江玲）與前經理人公司「寰宇」官司案件，今日（11/10）在金鐘高等法院進行第六日審訊。早上原訴人林小明以證人身份作供完畢。之後法庭傳召控方另一證人楊健彪（譯音）到庭作供。楊健彪在辯方大律師盤問下供稱81年至82年間工作時認識林小明，而林小明當時是他的直屬上司。其後92年加入「寰宇」影帶製作部，之後做過不同工作職位。至04年時轉做藝人部主管。07至14年間管理公司旗下10名藝人，包括羅嘉良，李彩華，阮民安及江若琳等人。



江若琳。（周倪瑩攝）

辯方大律師盤問證人楊，要求清楚說明原則上什麼是藝人支出項目？楊表示：「基本上我已經可以決定得到。」辯方反駁說：「即係你冇向林小明請示過，呢個範疇任何事情。」楊表示不清楚辯方大律師所提問的問題，要求重複提問。法官有見及此，向楊表示辯方意思是指在支出方面，有否請示過林小明先生，請林先生揸主意做決定？楊表示：「偶然有請示過，但就唔會百分百全部我決定晒。可能有啲細嘅支出我就會決定得到，如有啲大嘅支出我就會聽佢嘅意見。」

林小明今日作供完畢離開法院。（周倪瑩攝）

辯方大律師盤問楊是否同意林小明在作供時說明06年的時候，有向江若琳「提醒」過出唱片所有製作費支出需由自己全部負責。楊表明不同意「提醒」這個字眼，認為這個用語不恰當：「其實我哋係好清楚咁說明，喺呢個音樂上嘅製作費用支出，同出唱片嘅錢，係由江小姐佢負責。我哋係達到三方同意，先開始去做歌。咁所以我唔覺得係一個『提醒』，而係一個協議。」

江若琳在助手陪同下離開法院。（周倪瑩攝）

辯方大律師再追問楊，在「寰宇」當中除了江若琳、阮民安及Square之外，還有誰人唱歌搵錢？楊表示除了這三位藝人之外，再沒有人唱歌搵食。辯方大律師反駁楊：「搵唔搵到食係另一個問題。」楊再清楚交代一次：「除咗江若琳，Square、李彩華同羅家良就冇。」不過之後再補充一句還有阮民安：「因為佢（阮民安）都係唱歌，搵唔搵到食？咁佢應該搵唔到食。」此話一出，旁聽席傳來一片笑聲。散庭後，林小明經法院正門離開，並同在場傳媒表示自己今天作供完畢：「如果冇咩嘢，聽日都唔會嚟。」然後乘坐7人私家車離開。而江若琳由朋友離開法院，並向在場記者說：「辛苦晒大家。」

案件編號：HCA 1225/2014