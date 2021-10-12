金莎曬合照言承旭零Ｐ圖真面目曝光　網友一面倒超驚訝

台灣男星言承旭近來參加綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》再度人氣急升，雖然已經44歲，但樣貌同體力完全不輸較他年輕的哥哥，可以話保養得宜。而近日內地女星金莎就在微博曬出一張日前其同言承旭一同出席晚會活動的合照，在零修圖的情況下曝光了言承旭的真實樣貌，引來網友不少討論。

言承旭的樣貌不輸年輕哥哥 。（言承旭微博圖片）

從金莎上貼的合照可見，二人的樣貌形成一種強烈的對比，事關金莎的樣貌明顯地使用了P圖技術，而且濾鋼鏡程度相當重，令她的五官變得相當精緻，猶如洋娃娃。而在旁的言承旭卻自然得多，簡單的穿著配上招牌長髮，微微一笑非常帥氣，金莎留言道：「和言承旭合影只p自己，那是因為言承旭是美顏相機配不上的男人啊！」意指言承旭這張照片是沒有經過處理，激讚對方不需要經過任何加持都依然帥氣。而不少網友看見之後都紛紛大讚留言：「真的好帥」﹑「道明寺好帥」﹑「哥實在太好看了」等，直言他的樣貌沒有變過的，歲月在他臉上沒有留下痕跡。

金莎將自己的樣貌P成洋娃娃似的 。（金莎微博圖片）

言承旭的樣貌沒有太大改變。（微博圖片）