披荊斬棘的哥哥 |不捨隊友離開哭成淚人　言承旭崩潰到拳擊鐵床

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》今（24日）已經完成第三場公演了，29位哥哥中將有兩位哥哥遭到淘汰，分別是敗陣的趙文卓組同陳小春組，其中台灣男星言承旭因不捨隊員的離開而爆喊，更崩潰到一拳打落在鐵床邊上，掀起不少網友討論。

趙文卓組輸給李承鉉組 。（《披荊斬棘的哥哥》微博圖片）

事關在同李承鉉組進行PK賽環節中，趙文卓組的總分不及對方所以敗陣，因此隊內排名最低分的三位黃征﹑麥亨利同劉聰就要淘汰一位，而他們的命運則掌握在自己隊員手中。而麥亨利不想其他兩位哥哥被淘汰，所以就寫自己姓名：「認識大家之後，我真的不想任何哥哥走，我寧願放棄自己都不會放棄他們。」而最終的結果都是他被淘汰。

趙文卓顯得好傷心。（影片截圖）

而身為隊長的趙文卓知道結果後，都忍不住在鏡頭前想流下男兒淚，已經眼泛淚光的他最後要戴上墨鏡假裝堅強。最後他同麥亨利坐下來閒談時，麥亨利其實已經作最壞打算：「沒事，我其實已經做好心理準備。」所以當下他並沒有爆喊。

麥亨利已經做好心理準備離開。（影片截圖）

言承旭爆喊。（影片截圖）

但當他回到宿舍同隊員道別的時候，原本他並未有顯得太難過，沒想到蹲在地上的言承旭已經抱頭痛哭，而麥亨利見到對方如此難過瞬間情緒亦湧上心頭，傷心地離開宿舍。當下已經哭成淚人的言承旭目送他的離開更頓時顯得崩潰，站起來走在鐵床邊狠狠地一拳捶擊落去，發泄心中不愉快的情緒，此舉讓不少網友認為言承旭絕對是一位好感性的男人，同他的外型形成強烈對比，令不少人刮目相看。而陳小春組被淘汰的哥哥則是李雲迪，他的離開亦令不少網友感到驚訝，覺得意難平。

一拳捶擊在床邊。（影片截圖）