披荊斬棘的哥哥 |MC Jin被淘汰　言承旭爆喊：怎麼會是你

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》今播出第二場PK戰，在經過上下半場的撕殺後，排名最後的一組哥哥將會有三人遭到淘汰。沒想到MC Jin（歐陽靖）組排在最後一名，在組內他們就自選三位哥哥進行淘汰，而MC Jin﹑劉端端﹑陳輝就自動表示願意成為被淘汰的人，其他哥哥眼見亦眼眼泛淚光依依不捨，其中台灣男星言承旭爆喊得最厲害，整個畫面顯得特別哀傷。

MC Jin﹑劉端端﹑陳輝被淘汰。（影片截圖）

眼見被淘汰的MC Jin﹑劉端端﹑陳輝走出大廳，其他哥哥相當不捨，紛紛走上前給予他們擁抱，而爆喊的言承旭抱着MC Jin時表示：「怎麼會是你，怎麼會是你要離開。」結果令他感到意外。而因為參加節目令他認識多位好朋友，特別慢熱的他在完全沒有離別的準備下，見證好兄弟離開他亦瞬間忍不住落淚，在微博同大家分享自己的心情：「其實沒說出口的想法比這句話還要更深，能認識這幫兄弟，對於不善於表達和很難主動交朋友的人來說，真的很幸運！上節目前不知道部落規則，完全沒有面對離別的準備，長期緊密相處下來的情感，讓毫無心理準備的我「破防」了。」強調好兄弟雖然離開，不過大家一定會再相聚。

言承旭爆喊。（影片截圖）

言承旭想不到離開的是MC Jin。（影片截圖）