今天的她們｜佘詩曼隔三年接拍現代劇　做女強人超有霸氣

「視后」佘詩曼近年已經將重心轉移內地發展，2018年更憑清裝劇《延禧攻略》人氣急升打開內地市場，隨後陸續推出劇集《鬢邊不是海棠紅》﹑《燕雲台》掀起追看潮，已經站穩內娛影視圈一線地位。

近年來多拍攝古裝題材的她，最近卻接拍時裝劇《今天的她們》，是她繼2018年《誇世代》之後最新一部現代劇。近日劇集已經開機拍攝，有網友就在成都偶遇佘詩曼工作中的動態，幹練的女強人打扮氣場十分勁，讓不少網友激讚狀態非常好，期待她的好演技發揮。

《延禧攻略》令佘詩曼打開了內地市場 。（《延禧攻略》微博圖片）

從網友曝光的拍攝花絮照看，身穿黃色西裝外套搭配黑色長裙再加上俐落短髮的佘詩曼，氣場十分強勁，整體上有女強人的感覺，同旁邊的男演員在對戲，言行舉止都突出她的霸氣感，這一些感覺是大家好少看見的。原來據劇情透露，佘詩曼是次是飾演一位女強人梁清然，所以她的打扮是偏向成熟俐落，對於她過去甚少出演這一類型角色，不少網友都非常期待。

佘詩曼近來在成都拍攝劇集《今天的她們》。（微博圖片）

《今天的她們》除了佘詩曼主演外，還有內地女星宋軼﹑李純，是一套以都市女性出發點為題材的劇集。主要講述三位女性在職場﹑婚姻同感情上遇到的不同挑戰同人生難題，展現對愛情同理想不同的追求，最終實現了人生蛻變的故事，是一部正能量的劇集。

《今天的她們》以女性角度出發。（佘詩曼微博圖片）