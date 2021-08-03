東京奧運｜佘詩曼貼圖為「Chinateam」打氣　網友激讚是好榜樣

現年46歲的佘詩曼近年已經將重心轉移內地發展，並且做得有聲有色，已經在內地娛圈站穩一線地位。繼6月份她將微博認證由「香港演員」改為「中國香港演員」，7月份對於河南水災向當地捐款100萬後，近日又在社交網站上貼多張中國奧運健兒的照片，分享自己的奧運觀後感，立場鮮明的行為讓不少網友激讚，揚言她是藝人的好榜樣。

佘詩曼立場鮮明不獲激讚。（佘詩曼微博圖片）

在今屆奧運會中一班中國選手特別可愛，在得知自己贏出比賽奪得獎牌的時候就向鏡頭做出心心手勢，畫面令大家印象深刻。而他們的表現佘詩曼亦看在眼內，更被他們的笑容打動，所以她就在微博上貼多張奧運健兒的照片向他們致敬：「東京奧運會賽程過半了，哪些瞬間讓你印象深刻？我覺得是，他們用一天天的訓練、一滴滴的汗水，努力爭取回來的勝利和可愛的笑容！看到這些照片，我笑了，也哭了，被感動了。運動員們，你們太棒了！辛苦你們了。」

佘詩曼為中國健兒們加油打氣。（佘詩曼微博圖片）

另外，佘詩曼除了在微博分享國家隊奪得獎牌的喜悅之外，她還在instagram上貼中國奧運健兒們比賽時的風采，留言為他們感動自豪，並清楚寫明「Chinateam」為他們加油打氣，不少網友看見佘詩曼如此積極為健兒們打氣都激讚，揚言其坦蕩做人立場鮮明值得其他藝人學習。

佘詩曼在instagram上貼照片，為中國健兒們感到自豪。（ charmaine_sheh@IG）