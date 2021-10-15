莫文蔚為「台版黑鏡」《2049》獻聲唱片尾曲　遠程錄音兩日完成

新台灣影集《2049》由邵雨薇、林柏宏、林子熙、莫允雯、陳漢典、李亦捷等人主演，並將於台視、東森、myVideo、Netflix等平台播出，充滿迷幻而神秒感的主題曲《完美不完美 Perfect Imperfect》更是由靚聲天后莫文蔚（Karen）主唱，新鮮感十足！



影集《2049》片尾曲《完美不完美》為莫文蔚首次演唱台灣戲劇的主題曲，同時也是她與創作人GJ蔣卓嘉、金曲製作人JerryC的首次合作。

莫文蔚為《2049》獻聲唱片尾曲演唱片尾曲《完美不完美》。

當初影集公司為影集收歌時聽到GJ創作的DEMO，就覺得演唱人非莫文蔚莫屬，所以就力邀了當時身在英國的莫文蔚演唱。當時她因身在英國而表現無法錄音，還好聽完demo後也被打動了，還請劇組等她回到香港後再錄音。就這樣他們就嘗試了遠程錄音，團隊在台灣，而莫文蔚則在香港灌錄。她說：「這樣的合作方式感覺很特別、很有未來感！」

《完美不完美》充滿迷幻、不完美、顆粒感以及歷練感。

正如同創作人GJ表示，當初跟《2049》導演溝通時，導演提供了影集的片段參考並希望歌曲能愈簡單愈好，結果反而更令人揪心，「影集的畫面一直讓我揮之不去，感受到就算未來科技可以幫助人類，但活的真實就算不完美也是一種感覺，活在世上都需要去體會那種不完美，才是真實的。」創作人GJ特地以鋼琴創作，編曲特別挑選鋼琴音色呈現帶着不完美、有點顆粒感、有點老舊的雜音，有歷練感的真實，以符合導演想要的那種簡單、舒服卻又揪心的感覺。且GJ原先以為導演會另外找人填詞，沒想到導演最後直接採用他的原版詞曲，已讓他喜出望外，在得知天后莫文蔚點頭同意演唱，更讓GJ直呼：「非常的意外驚喜，感到很榮幸。」

莫文蔚首次唱劇他主題曲。

當時莫文蔚就已經對這首歌很有想法，Karen表示：「我的直覺就是很單純，就像這首歌本身的魅力，不需要加太多花俏的東西，用最直接最單純的態度唱就好！」即使沒有身處同一個空間，雙方溝通無礙，順利、迅速地兩天內錄完這首歌，製作人JerryＣ表示：「很開心能和Karen合作，演唱實力很厲害，幾乎不需要調整！」Karen將這首簡單深刻、寧靜揪心的《完美不完美》完美詮釋，帶領大家進行一場未來科技中的感性思辨，追求生命中的完美，過程中的不完美，就是「愛」最真實的樣貌。