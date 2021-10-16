「最索丫鬟」陳婉婷離巢仲風光　做直播主收入幾級跳人氣更強

有「最索丫鬟」之稱的陳婉婷（Hebe）於2019年9月宣布離巢，結束8年TVB生涯。日前（13/10）她和一班網上直播平台的主播們一起為直播平台拍攝宣傳硬照，更遇上了八號風球，到場時陳婉婷更頭濕到落腳，笑指充滿「出水芙蓉」的美感：「其實大會都幫我Call定車接我，但行去上車都搞到我濕晒，攝一攝冷氣即刻頭痛！嚟到現場攝影師都話我似『癲婆』咁，由內到外都濕到滴出水，濕身影相真係好辛苦，好在大家都夠專業好快收工。」



陳婉婷拍攝硬照。

幸好陳婉婷早已習慣打風開工，笑稱被父母鬧「唔夠錫身」：「以前試過拍廠景由掛風球到落波都未拍晒，今次廣告期都好趕，如果delay都唔知幾時可以集齊咁多人再影，所以都要開工！加上呢排我忙緊電影同電視劇，係開心嘅忙碌，所以唔想浪費呢一日檔期。今朝我都把握時間開Live同網友見見面先出門口，突然多咗好多唔同國籍嘅Fans，特別係英美、東南亞嘅朋友，原來之前拍嘅廣告喺當地刊登咗，所以努力係有回報嘅，更加唔可以比自己停落嚟。」

陳婉婷離巢仲風光。

其實陳婉婷離巢後發展比以往更好，除了做直播主「豬籠入水」令收入幾級跳外，她亦接拍過不少廣告，接拍了《地產仔》之外也曾在ViuTV的《家務戰場》、《七救星》，人氣更勝以往。

+ 16

同場的香珮汶Monique就話出門時橫風橫雨，全港交通近乎停頓，幸好遇上窩心司機接送：「其實出門時都冇咩車㗎喇，咁好彩遇到個好安全嘅司機，全程都小心揸車。到影完相收工，都半夜一點鐘，真係call極都冇的士，加幾百蚊都冇人應機，最終試吓打比日頭嗰司機，佢肯出嚟車我返屋企，呢啲真係『人間有情』！」

KOL小豆。

另一KOL小豆為媽咪買外賣時巧遇直播Fans，間接舉辦Fans見面會：「出門口前我都幫媽咪打點好一切先開工，好求其著件Tee落街就算，去到茶餐廳等食物期間，有個伙計問我係咪小豆，原來佢都有follow我直播，仲免費請我食外賣添，我梗係同佢影合照做回禮啦！」