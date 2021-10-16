朱玲玲為王愛倫岑杏賢慶祝生日　60歲葉蒨文白髮搶鏡氣質依然

前港姐季軍王愛倫與岑杏賢（Jennifer）同樣都是10月壽星，兩人日前與朱玲玲、曹敏莉、葉蒨文等一起慶祝生日，王愛倫在社交平台Post出合照，並寫道：「Happy birthday to Jennifer & myself，生日快樂！」雖然兩位壽星年齡有一段距離，但同是港姐出身的她們因為慧妍雅集的關係，經常一起參加活動，感情要好。而剛剛在上月底過了60歲生日的葉蒨文，雖然已經一頭白髮，但狀態Fit爆，與幾位港姐同場都完全不輸蝕！



王愛倫與岑杏賢（Jennifer）同樣都是10月壽星。（微博@王愛倫）

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王愛倫在1985年參選港姐，因為樣貌甜美而被視為奪冠大熱之一。獲得港姐季軍後，王愛倫代表香港到日本參加國際小姐，獲得廿一世紀服裝獎第一名，不過她在卸任後並沒有加入娛樂圈，在1987年結婚後相繼誕下兩個兒子，曾擔任慧妍雅集會長的她經常出席慈善活動。一班港姐不但不時一起做善事，私底下亦經常聚會，十分有愛！