吳卓羲戴30萬Rolex出席煞科宴　熱愛收藏擁7架車開埋Figure博物館

邵氏新劇《廉政狙擊》日前舉行煞科宴，一眾小生花旦包括王浩信、黃宗澤、吳卓羲（Ron）、譚俊彥、胡定欣、黃智雯、蔡思貝等都有出席，場面十分熱鬧。當中身穿白色T恤的Ron依然型格十足，尤其是他所戴的Rolex Daytona玫瑰金黑面手錶十分搶鏡，據知該款名錶訂價307,300港元，但炒價約40-50萬港元。



吳卓羲（Ron）戴着Rolex Daytona玫瑰金黑面手錶出席煞科宴。（IG@nwuuu）

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其實Ron一直喜歡收藏名錶，他曾在節目《Tiger's Talk》中自爆鍾意買錶，而且獨愛勞力士：「嗰時睇日劇見木村拓哉戴住369，呢個係每個男仔嘅夢想囉，會諗戴咗就變成木村咁﹗」並透露自己約有40隻名錶。而陳山聰更大爆早在十幾年前拍攝古裝劇《大唐雙龍傳》時，Ron已戴Rolex開工：「呢條友仔已經戴住隻鋼嘅Daytona喇，白面，嗰陣時我仲戴緊膠錶咋！」

陳山聰大爆早在十幾年前拍攝古裝劇《大唐雙龍傳》時，Ron已戴Rolex開工，而他當時戴隻錶現時已經升值到30幾萬。（YouTube影片截圖）

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除了名錶之外，Ron還擁有7架車，當中不乏限量版名車，有錢都未必買到，而且還會升值。Ron亦鍾意投資「磚頭」，他在2013年以900萬購入深井碧堤半島1,200呎單位，如今已升值至1,700多萬港元，此外他還持有一層出租單位用作投資，有報道指他在買樓後3年內就已經供完層樓。有車、有樓、還有名錶的Ron身家豐厚，本身是Figure迷的他在2019年初於北京開了全國第一間Figure博物館，名為「吳卓羲個人模玩博物館」，展出他收藏的Figure，包括Marvel、DC超級英雄等等，博物館足足有三層高，絕對是不少男士的夢想！

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