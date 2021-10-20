盤點20套療癒系韓劇　《海岸村》只係排第3？數據揭秘呢一部最紅

大家最近是不是都被「洪班長」洗版了呢？平常上班上課的生活高壓，讓許多人回到家、打開劇的時候，已不想再燃燒大腦，這時候療癒系的韓劇總是能為我們的生活帶來一些放鬆和成長，編劇的巧思或金句甚至能解決某些糾結的煩惱。因此，溫暖又感人的題材一直都很受劇迷的歡迎。今天就讓《DailyView網路溫度計》用《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，歷年來受到網友推薦的療癒系韓劇，歡迎大家把清單收藏起來～



大家最近是不是都被「洪班長」洗版了呢？平常上班上課的生活高壓，讓許多人回到家、打開劇的時候，已不想再燃燒大腦，這時候療癒系的韓劇總是能為我們的生活帶來一些放鬆和成長，編劇的巧思或金句甚至能解決某些糾結的煩惱。因此，溫暖又感人的題材一直都很受劇迷的歡迎。今天就讓《DailyView網路溫度計》用《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，歷年來受到網友推薦的療癒系韓劇，歡迎大家把清單收藏起來～

👇👇👇點圖看20部療癒系韓劇👇👇👇

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No.16 青春紀錄

《青春紀錄》是以「夢想」為主軸的韓劇，一路講述主角們追夢的過程，甚至更拍出了現代常見的親子議題。

故事關於男主角史彗峻（朴寶劍）從小到大一直被拿來跟哥哥比較，他便想證明自己，希望有一天也能受到家人的肯定，家裡只有爺爺最挺他，因為爺爺希望自己年輕時沒有完成的明星夢，彗峻能幫他完成，爺爺曾說「只要還懷抱著夢想，那就是青春」，回想我們的人生，有多少人已經放棄夢想，在庸庸碌碌的生活了呢？

No.13 如此耀眼

由南柱赫、韓志旼主演的韓劇《如此耀眼》，據說韓志旼當初還在拍其他戲，不管說什麼也要馬上把這部劇接下來，可說是連演員都覺得難能可貴的一部療癒劇啊！

《如此耀眼》以奇幻愛情劇來刻畫主角的故事，雖然許多觀眾在看的時候都有點搞不清楚順序，但其實編劇是用了倒敘的手法，不論是故事中刻畫的愛情、親情還是友情，再加上一些偵探推理元素，讓全劇偶爾能有一些好笑，也有一些感人的情節，劇情紮實更是寫實，讓許多人看完後都開始反思自己並與自己和解。

No.11 山茶花開時

由收視保證的孔曉振和姜河那所演出的《山茶花開時》，播出後受到許多的關注並獲得多項大獎，裡面描述單親媽媽孔曉振隻身帶著孩子到邕山，為了養活孩子和自己，就在小區中開了一間小酒館，賣著自己的拿手下酒菜，但亦因此遭受許多不友善的眼光和標籤，從這裡也可以看出韓國社會上對於單親媽媽的不公平對待。

最深刻的一幕就是孔曉振與拋下她的母親重逢後，一起回到小時候吃飯的地方，她一字不漏的把當年媽媽說的話還回去，讓許多觀眾看了心都揪成一團了。

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No.10 沒關係，是愛情啊

現代人因為種種壓力，所以精神疾病越來越普遍，就像是一個感冒一樣，而《沒關係，是愛情啊》這部韓劇就是在用心理學的角度，講述心理醫師與患者的故事，無論是因性別認同遭受家人暴力對待的孩子、有著嚴重潔癖的男人、不停畫出女性生殖器官的男孩，還是因自責而產生幻覺的媽媽，這些角色故事可能都真實存在在生活之中。

這部劇由趙寅成和孔曉振主演，分別飾演人氣作家與心理醫生，劇中每一個角色都有著自己的傷痛，而他們一邊學習如何與過去的自己和平相處，一邊療癒觀眾，最終與過去告別也和傷痛和解，說來容易，但其實對於正在面對傷痛的人卻非常困難，因此此劇至今還是非常多人會N刷，討論度還是非常高。

No.9 我的大叔

《我的大叔》被稱為厭世韓劇，厭世這兩個字聽起來好像很負面，但有時候厭世也是一種療癒。由IU和李善均主演，全劇以冷色調畫面呈現，就像在跟觀眾表達冰冷與疲倦的氛圍。

IU飾演女主角是一個社會底層中成長的20初歲女性李至安，不但一肩扛起了父母雙亡所留下的債務，更需要照顧行動不便且失語的奶奶，為了生存、為了奶奶療養院費用，也為了債務，她只能身兼多職拼命的賺取生活費，但也因為她只能一直努力賺錢，卻忘記了一個大人應該是什麼樣子，她也不知道怎麼真心的對待別人，直到遇見飾演東勳的李善均，一個家庭和事業都不順遂的40歲男性，他們互相療癒，也讓彼此開始學會倚靠、學會接納他人，更學會笑和哭的面對自己的情緒。

No.7再見媽媽又再見

收看《再見媽媽又再見》前，建議大家準備好衛生紙，以防眼淚滑落！故事中金泰熙飾演瑜理，在事故中離開成為鬼魂，後來因得罪上天而被處罰「49天變回人類」，看似處罰的49天，也成為了瑜理珍貴的49天。因為她重新遇見已經再婚的丈夫、從未見過的女兒與父母家人。

一集一集的看下去，我們就像上了一課，教會我們如何說再見，每個橋段都會讓人不自覺自我投射，如果是發生在自己身上，我們又會怎麼辦呢？劇中許多金句都非常讓人深思，像是「唯有死過才能明白人生的美麗」、「要是早知道我們擁有的時間會如此短暫，我就不會這麼馬虎對待這些瑣碎的小事。」，這些看似淡淡說出的話，卻那麼說到心坎裡啊！

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No.5 Move to Heaven：我是遺物整理師

今年高討論度的韓劇《我是遺物整理師》，故事圍繞著罕見職業「遺物整理師」，主角為亞斯伯格症候群的少年可魯和飾演他舅舅的李帝勳。

這個職業在韓國就像有不祥的象徵，但其實背後故事動人，可魯爸爸在過世後把兒子交給了舅舅照顧，希望他們能給予彼此力量、一起成長，舅舅從一開始排斥的心情，轉換到願意接納和擁有家人，慢慢被融化，也慢慢療癒觀眾。

劇中有不少讓人反思的對白，像是「眼睛看不到，不代表不存在。只要你記得，就永遠不會消失」、「雖然希望自己被記得，但同時也擔心自己的真實面讓人失望」，道出了許多觀眾的心聲。

No.4 如蝶翩翩

連蔡依林都愛上的韓劇《如蝶翩翩》，開播後就好評不斷，本劇由潛力新人宋江與資深爺爺演員朴仁煥主演。

故事關於一個熱愛芭蕾舞的爺爺和芭蕾舞天才，透過切換70歲、23歲的視角，讓我們同時思考，「老了的時候會是什麼模樣呢？」劇中爺爺即使患了阿茲海默症，也不忘自己年輕時的夢想，走上學習芭蕾舞的路，讓自己不會再遺憾。

本劇除了有爺爺視角，也會有宋江的23歲視角，那彷彿就像是現在的我們，提醒著不要忘記當初那個熱愛某件事情的自己。劇中提到「你做什麼事情的時候，感覺最幸福呢？去找到這件事吧」，或許那在別人眼中都只是微不足道的事情，但只要堅持，相信有天也會得到甜美的果實，一輩子只有一次，千萬不要讓自己有太多的遺憾。

No.3海岸村 Cha-Cha-Cha

最近讓大家風靡不已的韓劇《海岸村 Cha-Cha-Cha》，由申敏兒飾演牙醫尹惠珍，與金宣虎飾演超狂打工仔的洪斗植，在海岸村發生地親情、友情和愛情故事，甚至連配角支線的故事都非常感人。

惠珍在原生家庭中，與爸爸和繼母的相處，以及斗植對於過世爺爺的心情，編劇都刻畫的非常寫實，斗植心裡也一直藏著過去許多的傷痛，相信惠珍也會是未來能為他打開心結的人，不知道大家是不是也看得很過癮呢？劇中有許多觸動人心的對白，像是「這世界上除了金錢跟成就之外，還有很多值得追求的東西，幸福、自我實現、世界和平，還有愛。」、「人生怎麼可能無風無雨，反正這種時候就算撐傘也會淋濕，倒不如張開雙手接受它，大玩一場吧！」就像在提醒我們要好好的活在當下，別在盲目的追尋。

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No.1 機智醫生生活

《機智醫生生活》是由曹政奭、柳演錫、鄭敬淏、金大明、田美都主演，故事以醫院為背景，講述醫生、護理師和患者之間的溫暖關係，圍繞著生命進行拼死奮鬥的溫馨故事。申元浩導演所導出的韓劇幾乎每部都會正中觀眾的心，像是《請回答》系列、《機智牢房生活》等，當然《機智醫生生活》也不例外，劇中不但有許多讓人省思的醫病關係，更有讓人羨慕的友情。

去年播出後獲得許多網友的關注，也是被敲碗要出第二季的韓劇之一，編劇用細膩的手法寫出劇中的人設和細節，讓許多觀眾都被五人幫圈粉，今年推出第二季後，觀眾不只鎖定每集更新，更是連他們上的任何綜藝也不放過。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年10月13日至2021年10月12日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『療傷系韓劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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