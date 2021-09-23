《魷魚遊戲》將Netflix韓劇推上高峰　唔靠情情塔塔殺出新血路

近期最受熱捧的韓劇絕對非《魷魚遊戲》莫屬，這部由影帝李政宰及朴海秀等人主演的韓國Netflix原創韓劇於上星期上架後，不但奪下Netflix全球戲劇排行第二名，更登上美國Netflix排行榜冠軍的佳績，可見該劇受盡全球劇迷歡迎，劇中的佈置更大陣仗地搬到梨泰院地鐵站讓民眾打卡留念。



《魷魚遊戲》導演表示劇本早在2009年就完成，大叫無奈。（Netflix）

其實近年韓劇的種類變得更加多元化，那種「喊苦喊忽」的悲劇早就已經過時被淘汰，而充滿情情塔塔橋段的偶像劇和愛情劇則似乎更深受少女歡迎不夠迎合大眾品味，Netflix自從開始投資拍韓劇，似乎成功殺出一條新血路，推理、恐怖、驚悚、科幻、犯罪等等應有盡有，打破外界對於韓劇的固有偏見。

Netflix投資的劇集都有必定的水準。（《魷魚遊戲》劇照）

《魷魚遊戲》講述456名玩家參加能獲得巨額獎金的生存遊戲，途中輸的話就要馬上被槍斃。（《魷魚遊戲》影片截圖）

《魷魚遊戲》講述人性陰暗面，亦當然不會有情情塔塔的愛情劇橋段。（《魷魚遊戲》劇照）

魷魚遊戲｜123紅綠燈變血腥死亡遊戲 迫出玩家人性險惡才是重點

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除了講述人性醜惡的《魷魚遊戲》之外，兩年前開始Netflix投資拍攝的喪屍題材古裝劇集《屍戰朝鮮》（Kingdom）就已經得到極大的迴響引起全球劇迷關注，之後更連環投資拍講青少年困境的《人文教育 101》、講校園霸凌的《非常校護檔案》、講人類慾望的《Sweet Home》及講韓國軍營霸凌的《D.P：逃兵追緝令》等值得令人反思的劇集。

《屍戰朝鮮》（Kingdom）是Netflix最成功的韓劇之一。（《屍戰朝鮮》第二季劇照）

不少韓國網民都認為，韓劇題材「Netflix化」後明顯比起以前成熟了不少，很開心見到有這樣的轉變：「沒有Netflix的話，絕對看不到這些電視劇」、「很開心都不是那些制式化的愛情故事」、「Netflix有很多實驗性的劇集」、「這就是創意與資本相遇後的結果」，有網民又指出，電視台著重收視率和回報，因此不願意投資實驗性劇本亦很合理，因此Netflix的財力確實可以令不少被埋沒的劇本得以實現，令廣大劇迷受惠。

點擊觀看改變韓劇種類的以下幾部Netflix劇集：