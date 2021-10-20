《今際之國的有梄》點解輸畀《魷魚遊戲》？網友一語道破3大缺點

Netflix韓劇《魷魚遊戲》9月一推出即風靡全球，不僅攻佔多國排行榜冠軍，更成為首個奪下美國排行冠軍寶座的韓劇。



不過類似該生存遊戲題材的影劇作品其實不少，就有網友好奇，去年播出的日劇《今際之國的有梄》為何不像《魷魚遊戲》那麼熱門？貼文一便引起其他網友熱烈討論。

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日前一名網友於PTT發文表示，上個禮拜看了魷魚遊戲第一集，因為早就知道主題為殘酷的闖關遊戲，所以其實沒有很震撼，畢竟這類型的題材不少，Netflix上的日劇《今際之國的有梄》也是，而且上映才約一年。

對於此次《魷魚遊戲》的爆紅，該名網友指出，這次一堆人像是第一次看到這樣的題材，令他感到神奇，「我自己認為不論遊戲設計、腳色顏值、世界觀設定、挑戰失敗的死法，都是今際之國比較好」，讓他好奇詢問「今際之國怎麼沒有魷魚遊戲那麼熱門？」

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此文一出，立即掀出影迷熱烈討論，有人認為《今際之國的有梄》節奏慢、設定太超現實、代入感差，而《魷魚遊戲》勝在1.貧窮議題共感度，2.名字好記「魷魚都是真的生活過不下去的苦命人在玩，有家庭、有退無可退的理由，今際那種尼特族大眾也無感，怎麼會覺得一樣？從動機就不一樣了」、「魷魚遊戲之所以大家好像第一次看到，並不全因為他是玩遊戲大逃殺的劇情，事實上他反而比較像寄生上流這樣的系列，只是用大逃殺的劇情來呈現出現實生活中更加地獄，反應的是真實的社會底層困境」、「參加遊戲目的性不同」、「魷魚簡單粗暴不用動腦，所以受歡迎，很多人看劇不愛動腦思考的」、「今際情感內心戲太多很無聊」、「今際後面幾集整個崩壞」。

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不過也有網友表示，《今際之國的有梄》第一季雖然沒有《魷魚遊戲》緊張，但整體遊戲花樣跟背景比魷魚好看很多「今際關卡設計不錯，看鬥智跟解密」、「今際參加遊戲的動機就是結局阿，跟這個沒關係好嗎」、「今際之國的方塊k那邊超級好看好嗎」、「今際真的屌打，漫畫更好看」、「今際漫畫超神，梅花K跟紅心J超好看」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：Netflix《魷魚遊戲》爆紅，同類型影集《今際之國》先播為何不夯？網友一語道破3大缺點】