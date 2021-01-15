《今際之國》動作指導係甄子丹徒弟　下村勇二︰你是甘願跟隨他的

由山崎賢人及土屋太鳳主演的真人版《今際之國的有栖》（又名：《今際之國的闖關者》），在去年12月Netflix播出後，人氣可謂一時無兩。除了演員陣容強勁外，原來幕後的班底都不簡單，其中擔任動作指導的正是來自甄子丹「甄家軍」的下村勇二。

劇中有許多驚險的動作場面，當中包括土屋太鳳在大廈飛簷走壁的驚險場面。（《今際之國的有栖》劇照）

相信有看過《今際之國的有栖》的觀眾，都會記得劇中有許多驚險的動作場面，當中最為人深刻莫過於「水雞光」朝比奈彩在第七集時，與飾演佐村隆寅的柳俊太郎的決鬥。除此之外，飾演宇佐木柚葉的土屋太鳳，在第二集時使出渾身解數，在大廈飛簷走壁的驚險場面。而這一切的武打及動作設計，相信都是來自動作指導的下村勇二。

最為人深刻的其中一幕，莫過於「水雞光」朝比奈彩在第七集的決鬥。（《今際之國的有栖》劇照）

相信大家對於下村勇二都會感到陌生，然而原來下村勇二是甄子丹「甄家軍」的其中一位成員。1973年出生的下村勇二，曾經在倉田保昭所創立的「倉田Action Club」待過一段時間，之後到東京擔任動作特技演員。相信他自己也沒有想過，有天會離開日本，前住香港發展。據了解，當時甄子丹獲邀為德國劇集《Der Puma - Kämpfer mit Herz》擔任動作指導，而與他合作過的谷垣健治邀請了日本同鄉下村勇二來幫手，因此下村勇二能夠認為甄子丹，更埋下成為「甄家軍」的伏線。

《今際之國的有栖》應該是下村勇二與導演佐藤信介的第8次合作。（《今際之國的有栖》劇照）

在合作完這部德國劇集後，甄子丹還與下村勇二及谷垣健治合作《導火綫》及《西遊記之大鬧天宮》。當時下村勇二除了幫助甄子丹外，還回到日本工作，之後還成為日本名導演佐藤信介的御用動作指導，其作品包括《圖書館戰爭》真人版電影、《BLEACH》、《戰國英雄》真人版電影及《今際之國的有栖》真人版等。

谷垣健治（中）下村勇二（右）及大內貴仁都是「甄家軍」的成員。（下村勇二 Twitter 圖片）

回顧與甄子丹的合作歲月，至今下村勇二仍然非常感謝他：「如今我能立足於動作電影，都是拜甄子丹及谷垣健治，無論過去還是現在，我都由衷感謝。」他更表示在甄子丹身上學到很多東西：「這段時間讓我感受到自己大幅度成長。」