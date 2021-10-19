丫頭詹子晴5年內喪儲100萬變富婆！發達公式超簡單：人人都做得到

33歲台灣女星丫頭（詹子晴）是一名出身低收入戶的孩子，在短短5年內、23歲年紀就存到人生第一桶金100萬（台幣、下同），全靠1招「無痛存錢法」，現在已經坐擁兩間房子，直言自己存錢存錢公式超簡單，「人人都做得到！」



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丫頭在個人YouTube頻道分享存錢撇步，表明存錢有一個很重要的法則，「收入」扣掉「固定支出」及「儲蓄」，最後才是每個月的「花費」，雖然聽起來簡單，但要堅持做到非常困難。 ㄚ頭分享存錢公式。

丫頭以昔日月薪3萬為舉例，首先扣掉每個月1萬元房租、6000元固定支出（包括水電費、瓦斯、手機、保險、網路費用），剩下的1.4萬元中，撥出6000元當作儲蓄，剩下8000元才是每個月的花費。

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至於每個月要如何存6000元？丫頭表示，可以買兩支3000元的基金，就是所謂的定期定額，銀行每個月會扣款，這樣能變相制約自己的支出，那如果是住在家裡的話更好，就能省下1萬元房租，每個月可存到1.6萬。

丫頭透露，當時每個月1.6萬元儲蓄下，她分配成5000、5000、3000、3000元的比例購買4支不同基金，每支基金持有時間都長達2到5年，她就是靠這個簡單存錢法則，從18歲開始到23歲不斷儲蓄，短短5年內存到100萬元以上，現在也買了房子。

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