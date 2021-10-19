40歲薛凱琪愈嚟愈靚包包臉完全消失　房祖名留言抽水︰條頸短左喎

現年40歲的薛凱琪（Fiona）近年不時被指外表跟出道時勁大變化，先後撞樣蔣雅文和「Do姐」鄭裕玲，更有網民覺得似動畫電影《Toy Story 4》中的「嘉比嘉比」（Gabby Gabby）。日前，Fiona上載了一段新片到IG，引起網民瘋狂洗板，指她的外貌有變，愈變愈靚，更撞樣范冰冰，連前緋聞男友房祖名都留下搞笑留言。



當年23歲的Fiona一臉稚氣，臉圓圓好可愛。（視覺中國）

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Fiona於2003年出道，出道時以清純甜美形象示人，樣貌勁鄰家女孩，當年的確迷倒不少粉絲！而且，她的歌曲首首都好入屋，是當年中學生唱K必唱的歌！之後她在《學警雄心》的演出，擔任女主角，一頭清爽短髮，形象大變，雖然她的演技引來爭議，但仍可見她那時的當紅程度。Fiona近年的音樂作品一樣有着很高的討論度，例如有《南昌街王子》和《哥本哈根的另一個我》等。撇除事業上的發展，她多年來的外貌變化也不時引起留意，經常被指撞樣不同的女星，甚至有卡通人物「嘉比嘉比」。原本臉圓圓的她，近年臉型就愈來愈尖，當然有可能是褪去了Baby Fat。此外，多年來Fiona也被指頸部過長，被網民攻擊比例上不好看。

Fiona去年po的照片被指撞樣「嘉比嘉比」，髮型、衣服都好似。（網上圖片／IG@physit）

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Fiona日前在IG上載片段自拍自己的靚樣，留言寫道︰「錄節目最害怕的是。。。。長時間不能吃東西。。。八點第一餐到現在都還沒吃飯。。。我要吃火鍋！」引來網民瘋狂留言道︰「就嚟認唔到你」、「唔同咗樣」、「睇咗條片五次都唔知係邊個？」、「完全另一個人」、「還以為是范冰冰」、「變咗范冰冰樣？」、「我以為係熊黛林」等等，不過亦有網民覺得是濾鏡的原因，因為連她臉上標誌性的癦也離奇消失了，似是濾鏡作怪。最搞笑是Fiona昔日的緋聞男友房祖名都留言︰「E又變索咗喎，條頸短左喎！」

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