賭命夫妻︱Teris為老公荒唐事護航　現實為最強人妻係創業女強人

由火火和陳嘉倩主持的ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》邀請五對夫妻玩遊戲贏取獎金，節目組安排PTGF與五位人夫在遊艇大玩挑逗遊戲卻被指踩界。遊戲期間，五位人妻在老公不知道的情況下登場，並取代PTGF的位置繼續挑逗對方，當中Dennis太太Teris更玩到怒摑老公，哭着離場直言：「好失望，破壞咗咁多年嘅信任。」事件引來網民瘋狂討論，亦有不少人湧到Teris的IG留言力撐她，又大讚︰「你老公有咩好？你有咩唔好？」、「你是一個好有吸引力的人妻！」等等，而事實上現年33歲的Teris蔡佩妍，絕對是一位條件好的超強人妻！



Teris說感受到接吻時，Dennis有作出互動因而感到非常失望。（影片截圖）

逐格重溫Dennis與Teris玩食軟糖：

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Teris在節目播出後，在IG貼出跟老公的黑白相，寫道︰「暫時宣布RIP，好多網民都叫我哋『離婚』，離婚我咪好傷心囉。大家都知道我係喊包，好容易喊，離婚咁大件事，應該哭到1公升眼淚，但我真係傻傻地愛著呢個男人。連登嘅朋友仔，我有睇晒你哋嘅留言㗎。」不少網民都力撐Teris兼狂踩離譜老公Dennis，而Teris都好細心地覆留言，她不斷幫老公護航︰「其實你哋見到佢最差嘅一面，其實佢平時對我都幾好，夫妻一段關係，一定有缺點需要包容，最重要係尊重，其實佢個PTGF好慘呀，對住佢咁冇風度嘅一面，平時佢都會讓我比較多，從來冇完美嘅伴侶，只有慢慢變成更好的伴侶。」又說︰「問得好，其實佢除咗有時脾氣唔係咁好，佢冇其他缺點，優點多到數唔晒。」認真是一心一意的好老婆！

Teris在之前的集數影寫真，真的似模似樣，十足專業model。（IG@teris_tsai）

比起同是33歲、在節目中演PTGF的「孖四」，Teris絕不輸蝕！（IG@signorinabelle）

其實Teris除了是好老婆，亦是一位女強人，她是活髮公司的創辦人，又打理一間室內設計工程公司，曾任養生行業發展常務委員會副主席，曾上ViuTV《智富通》分享創業經驗。她又跟楊卓娜合作拍過短片，與楊思琦也是好姊妹呢！其實之前人妻們在《賭命夫妻》獲安排影寫真時，不少網民大讚Teris保養得好好，且樣靚身材正，比起節目上跟老公配對的PTGF「孖四」絕不輸蝕，Teris拍落Dennie旁邊，二人郎才女貌，非常配襯！而Teris在IG有出story玩「你問我答」，有人問究竟節目的情節是真是假，她回了一句「珍珠都冇咁真」，之後她亦有識做地叫大家再留意未來兩星期的發展，大家一於看看她跟Dennis的關係會發展成怎樣！

點擊下圖看Teris的回覆和其他靚相︰

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