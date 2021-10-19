阿Bob林盛斌拍片教投資　分享具體小習慣改變心態用錢搵錢

有「金牌司儀」之稱的林盛斌（阿Bob）吸金力強，密密做長搵長有，之前他曾被C君大爆年賺2,000萬。而他與太太黃乙頤（Pearl）一家更由加多利山3,000呎豪宅搬去九龍塘四層獨立屋，愈來愈有米。阿Bob不時都會大方分享他的致富之道，或甚是一些人生正面的態度。近期他密密在個人YouTube頻道「Bobtivation 林盛斌」出片，無私分享自己的想法，最新一條片就講到如何看待金錢，更講出教小朋友的具體方法。



阿Bob在搵錢方面有一套心得，令一家人衣食無憂。（IG@bob_lamshingbun）

阿Bob拍片跟大家無私分享搵錢心得。（YouTube影片截圖@Bobtivation 林盛斌）

阿Bob以「如果你有100萬，你會點洗？」為題，指出有些人會很快拿那舉錢去購物。但世界上有兩種人，第一種是有錢的時候，會不斷消費的消費者，第二種是投資者。阿Bob就教大家如何不要做錢的奴隸，而做錢的主人。當然阿Bob強調自己不是叫大家去胡亂投資，投資必須要謹慎和有能力。他指出除了置業、股票等投資外，其實買一本書、上一個課程為自己增值，亦是一種投資。他亦提出了一個有趣的想法，是關於如果你有一筆錢，你會買一部iPhone還是買蘋果公司的股票？

點擊下圖看阿Bob關於iPhone的有趣分享︰

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阿Bob說︰「到底你當錢係用嚟消費，用嚟買嘢嘅嗰張銀紙，定還是當佢好似一粒種子咁樣，你慢慢去養育佢，慢慢灌溉、淋水、施肥，等佢一路成長，由錢再生錢，呢個先至係正確對待錢嘅一個途徑。」片段的後段阿Bob表示應該由小習慣做起，他教小朋友、跟朋友分享的一個習慣也值得參考，就是將每一日買完東西的零錢用一個小盒子存起來，一日可能只存得十元八塊，「儲儲吓你會發現，呢個兜仔可能有幾千銀喺度，當佢儲到有足夠錢嘅時候，你就可以將啲錢去投資，投資咩都好，例如你去金鋪、銀器鋪，買啲銀幣、金幣，或者買啲你嘅投資物，呢啲叫做累積你嘅資產。」

點擊下圖看阿Bob教的入門小方法︰

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