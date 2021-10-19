賭命夫妻︱「愛妻號」浩然爆粗大罵老婆　怒斥節目組：畀少少面呀

由火火和陳嘉倩主持的ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》播出一星期，成功在網絡上掀起熱烈討論，節目組設計的環節以及五對夫妻遊戲期間所產生的磨擦，網民均認為製作組「今次玩大咗」，不過夫妻之間的矛盾亦大大提高節目的追看性。昨晚（18日）播出的一集就連「愛妻號」浩然亦忍不住爆粗大罵老婆Rebekah：「游X緊喇，嘈！」，Rebekah臉色一沉並告知工作人員：「佢發脾氣。」



「愛妻號」浩然忍不住爆粗大罵老婆Rebekah：「游X緊喇，嘈！」，Rebekah臉色一沉並告知工作人員：「佢發脾氣。」（影片截圖）

節目組安排五位人夫划獨木舟到對面岸，而人妻們則在小艇上觀察老公並為他們打氣。阿匡、Dennis、Sam和Benson都先後上岸，浩然卻一直在海中掙扎，Rebekah大叫：「你游水喇，你識游㗎嘛！」在海中飄浮的浩然破口大罵：「游X緊喇，嘈！」

在工作人員的幫忙下，浩然成功上岸卻發脾氣爆粗怒罵節目組：「Casting我已經話唔熟水性，唔係好游到水，而家證明我唔死得，但我係游唔到水。設計咁X樣嘅Item畀我，真係玩我。開頭我講X明，仲要我玩獨木舟，一次玩掂？點玩呀！下個Item，我畀架飛機你，同你講好易，推爆個Engine，拉拉手把就上天，你試下揸。」浩然的怒氣仍未平息直指製作組不留情面：「你叫我揀卡有冇諗過，你叫我着Legging嚟有冇諗過，畀少少面呀！」浩然事後解釋每逢遇到自己控制不到的事就會情緒失控：「Out of Control，控制唔到或者有限制，自己做得唔好都會有情緒，我會怪自己做得唔夠好，嗰啲位有情緒。」

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浩然隨後在社交平台為發脾氣一事解畫：「你（哋）都係想要節目效果啫！畀你囉！其實我平時唔係咁。」老婆Sweet爆回應：「我知你平時唔係咁就得啦」。雖然浩然在節目中忍不住向老婆發脾氣，不過私下的他卻是愛妻號一名，更不時在IG分享老婆精心準備的飯盒曬恩愛。他的正職是一位機師，偶爾也為ViuTV的節目撰稿。昨晚的《賭命夫妻》播出街後，Rebekah在IG限時動態大玩「你問我答」回應網民提問，有人問「你老公對你惡唔惡？」，Rebekah甜指：「完全唔惡，佢有句金句：Happy Wife happy life，寵妻寵到一個點，妻子笨了」，兩公婆認真恩愛！

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