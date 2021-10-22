陳零九新冠肺炎康復後再入急症室　揭抗疫恐怖經歷：忘記怎麼呼吸

台灣公視電視台節目《保持聯絡》日前邀來陳零九分享自身新冠肺炎染疫到康復的歷程，他在今年6月初被確診罹患新冠肺炎輕症，他透露除了身體左側肌肉很容易緊繃以外，其他地方目前已無大礙。對此陳零九猜測：「可能就是有點自律神經失調，會一直處在一個戰鬥狀態，導致我整個身體的消耗。」



回想當時確診前後的歷程，陳零九表示一開始因為感冒而就醫，原本以為只是扁桃腺發炎，之後又被診斷為過敏，最後是自己因為安全起見做了PCR檢測才被確診。隔離期結束出院前夕，陳零九做完各種檢測都顯示身體已無病毒存在，但依舊被後遺症持續困擾著：「雖然最後檢測都沒問題，但我的身體卻還是一直呈現不舒服的狀態，就是我會胸悶、脹氣，也曾經發生過嚴重心悸，還因此去掛急診。」

陳零九表示，其實被確診後心理壓力很大，入住防疫旅館的那段期間，平均一天只睡3、4個小時，因為會睡到驚醒，回想當時狀況：「那時候最嚴重的時候，就是我睡到一半，然後好像自己忘記怎麼呼吸，然後會瞬間醒過來。」

他比喻自己就像身處於一片汪洋，想抓住一根浮木卻又抓不到，充滿無助的情緒。陳零九坦言：「主要是心情上受到的影響會比身體來得多，一直告訴自己要開心，可是心裡卻有很多情緒，一直在拉扯。只能告訴自己要撐過去，那段時間真的是蠻痛苦的。」

【延伸閱讀】你不知道的新冠疫苗副作用！台名醫揭5個症狀「少人知卻很常見」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 3

【延伸閱讀】洗腎台婦打AZ疫苗後腦血栓腐爛 兒控訴：在等媽走掉（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

【延伸閱讀】新冠疫苗再現恐怖副作用？打完針後皰疹纏身 台醫生：與疫苗無關（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

延伸閱讀：

小S「最近沒收入了！」10年舊包破大洞 委託賈永婕幫補變這樣

正妹主播登山「超有名魔神仔」現身引路！網抖曝由來：超嚇人

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】