陳零九確診肺部發炎12日　IG還原恐怖經歷：半夜驚醒吸不到氧氣…

確診的陳零九15號晚接獲離開防疫旅館的通知，現已平安返家休養，稍早於社群網站發文報告狀況，表示PCR「雙」採是陰性結果：「回想在跟病毒打仗的這段期間，我有時半夜驚醒吸不到氧氣，很有可能是來自壓力與恐慌，這個病毒不只在生理攻擊你，連你心靈也不會放過，非常的狡猾，症狀也千變萬化，真的再次提醒大家要注意防疫，千萬不要心存僥倖。」
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陳零九IG全文：
謝謝各位的關心，
我出院了，目前在家休養中。
PCR「雙」採陰性，
未來我會好好休息，把自己調整到最佳狀態。
大概從去年中起，忙碌的工作漸漸壓得我喘不過氣
也以為自己還是18、19歲的身體，工作來就接，
不停地建構自己的事業版圖，整個五月份，
我沒有一天是沒工作的，從5/8演唱會結束後，接著5/10-5/14的連續錄影工作，幾乎沒睡到5小時，我想也是因為這樣讓我的免疫力變低，導致這次對病毒的抵抗如此不堪一擊，也很有可能就是在這段期間不小心被感染的，慶幸的是五月底發病時期接觸到的親友目前一切都好。
自6/3中午進入防疫旅館開始隔離後，其實是非常無助的，
因為你得調適自己的心情，不可以有太多負面的情緒，但病情的反反覆覆，公眾人物的壓力，親友的關心，對朋友的內疚，都會影響很多，初期一直沒有睡好，身體狀況與情緒也因病情起伏不定。後來，經過多方安排，我開始透過線上視訊看診，也經由合格中醫師開立的處方簽來做調理，於是服用了衛生部認證的原廠製造中藥「清冠一號」，慢慢地減輕了很多我病情、心理跟生理上的不適及壓力，在這邊我特別感謝國家中醫藥研究所蔡耿彰博士，全德中醫診所蔡運寧醫師 ，一直給我精神上的鼓勵，教了我很多呼吸法還有病毒如何影響人體等知識。
接著某一晚，因再一次的睡眠呼吸中止症發作後，我從防疫旅館轉到了亞東醫院，馬上先檢測新冠病毒PCR首度呈現陰性，接著照X光片檢查肺部發現只剩下有一點點發炎外，其他抽血心電圖都正常。但仍不敢大意，醫生也安排我住院接受治療，除了醫生開立的藥之外，住院期間我仍持續服用清冠一號，最後到離開醫院前的檢查：X光片肺部目前無大礙，新冠病毒PCR檢測也二度採陰，正式得到可出院返家休養的許可。
回想在跟病毒打仗的這段期間，我有時半夜驚醒吸不到氧氣，很有可能是來自壓力與恐慌，這個病毒不只在生理攻擊你，連你心靈也不會放過，非常的狡猾，症狀也千變萬化，真的再次提醒大家要注意防疫，千萬不要心存僥倖。
經過這次的「成長之旅」
感受到了很多愛，謝謝大家的關心，印象最深刻的是亞東醫院的護理師，
非常的熱情、正能量，
就在我要出院的時候，
我說這陣子真的辛苦了，
謝謝你們的照顧⋯
她回我說，這是應該的，是他們自己選的，
那一瞬間我真的雞皮疙瘩，
或許他們有時候因為壓力導致情緒不太好
（我是沒遇到）
但他們都還是默默的做不是嗎？
或許選擇醫學的人都有一種使命感吧？
我們真的要好好的謝謝醫護人員們，
多多體諒在這非常時期他們的付出，
她還說叫我回去不要po文罵她們⋯
說怕我講他們很兇，
我想說我謝謝他們都來不及了⋯
怎麼可能罵他們
真的！ 謝謝你們的照顧！！ 我會好好休息一段時間調養身體，
也會好好安排接下來的工作，放慢腳步，
希望這次疫情大家都能平安度過。
最後也要感謝很多很多人
謝謝郭董 魏董的醫療資訊
謝謝五堅情的大家一直給我鼓勵
謝謝滾石唱片婉萍姐梅格還有柏良哥一直幫我準備物資跟營養品
謝謝很多歌迷朋友的加油
謝謝我的家人親戚朋友們的關心
謝謝我的室友還有呼呼
謝謝趣陶飯店
謝謝亞東醫院
謝謝所有的醫護人員
你們辛苦了！
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】