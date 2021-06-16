陳零九確診肺部發炎12日　IG還原恐怖經歷：半夜驚醒吸不到氧氣…

確診的陳零九15號晚接獲離開防疫旅館的通知，現已平安返家休養，稍早於社群網站發文報告狀況，表示PCR「雙」採是陰性結果：「回想在跟病毒打仗的這段期間，我有時半夜驚醒吸不到氧氣，很有可能是來自壓力與恐慌，這個病毒不只在生理攻擊你，連你心靈也不會放過，非常的狡猾，症狀也千變萬化，真的再次提醒大家要注意防疫，千萬不要心存僥倖。」

陳零九IG全文：

謝謝各位的關心，

我出院了，目前在家休養中。

PCR「雙」採陰性，

未來我會好好休息，把自己調整到最佳狀態。

大概從去年中起，忙碌的工作漸漸壓得我喘不過氣

也以為自己還是18、19歲的身體，工作來就接，

不停地建構自己的事業版圖，整個五月份，

我沒有一天是沒工作的，從5/8演唱會結束後，接著5/10-5/14的連續錄影工作，幾乎沒睡到5小時，我想也是因為這樣讓我的免疫力變低，導致這次對病毒的抵抗如此不堪一擊，也很有可能就是在這段期間不小心被感染的，慶幸的是五月底發病時期接觸到的親友目前一切都好。

自6/3中午進入防疫旅館開始隔離後，其實是非常無助的，

因為你得調適自己的心情，不可以有太多負面的情緒，但病情的反反覆覆，公眾人物的壓力，親友的關心，對朋友的內疚，都會影響很多，初期一直沒有睡好，身體狀況與情緒也因病情起伏不定。後來，經過多方安排，我開始透過線上視訊看診，也經由合格中醫師開立的處方簽來做調理，於是服用了衛生部認證的原廠製造中藥「清冠一號」，慢慢地減輕了很多我病情、心理跟生理上的不適及壓力，在這邊我特別感謝國家中醫藥研究所蔡耿彰博士，全德中醫診所蔡運寧醫師 ，一直給我精神上的鼓勵，教了我很多呼吸法還有病毒如何影響人體等知識。

接著某一晚，因再一次的睡眠呼吸中止症發作後，我從防疫旅館轉到了亞東醫院，馬上先檢測新冠病毒PCR首度呈現陰性，接著照X光片檢查肺部發現只剩下有一點點發炎外，其他抽血心電圖都正常。但仍不敢大意，醫生也安排我住院接受治療，除了醫生開立的藥之外，住院期間我仍持續服用清冠一號，最後到離開醫院前的檢查：X光片肺部目前無大礙，新冠病毒PCR檢測也二度採陰，正式得到可出院返家休養的許可。

回想在跟病毒打仗的這段期間，我有時半夜驚醒吸不到氧氣，很有可能是來自壓力與恐慌，這個病毒不只在生理攻擊你，連你心靈也不會放過，非常的狡猾，症狀也千變萬化，真的再次提醒大家要注意防疫，千萬不要心存僥倖。

經過這次的「成長之旅」

感受到了很多愛，謝謝大家的關心，印象最深刻的是亞東醫院的護理師，

非常的熱情、正能量，

就在我要出院的時候，

我說這陣子真的辛苦了，

謝謝你們的照顧⋯

她回我說，這是應該的，是他們自己選的，

那一瞬間我真的雞皮疙瘩，

或許他們有時候因為壓力導致情緒不太好

（我是沒遇到）

但他們都還是默默的做不是嗎？

或許選擇醫學的人都有一種使命感吧？

我們真的要好好的謝謝醫護人員們，

多多體諒在這非常時期他們的付出，

她還說叫我回去不要po文罵她們⋯

說怕我講他們很兇，

我想說我謝謝他們都來不及了⋯

怎麼可能罵他們

真的！ 謝謝你們的照顧！！ 我會好好休息一段時間調養身體，

也會好好安排接下來的工作，放慢腳步，

希望這次疫情大家都能平安度過。

最後也要感謝很多很多人

謝謝郭董 魏董的醫療資訊

謝謝五堅情的大家一直給我鼓勵

謝謝滾石唱片婉萍姐梅格還有柏良哥一直幫我準備物資跟營養品

謝謝很多歌迷朋友的加油

謝謝我的家人親戚朋友們的關心

謝謝我的室友還有呼呼

謝謝趣陶飯店

謝謝亞東醫院

謝謝所有的醫護人員

你們辛苦了！