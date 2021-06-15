陳零九確診最新病況曝光　端午節留防疫旅館養病：沒機會吃粽子了

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-15 22:30

陳零九上月27號開始出現新冠肺炎症狀，本月3號宣佈確診，成為台灣首位確診藝人。目前還在防疫旅館靜養的他，坦言這幾年端午節都在工作中度過，沒有時間回高雄陪家人，阿嬤則會寄自己包的粽子到台北，讓他一解思鄉之情。他也透露目前身體狀況都好，感嘆：「這幾天還是要持續觀察，應該是沒機會吃到粽子了。」

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搭擋小賴則表示，本身腸胃沒有很好，從小到大都只吃阿嬤或鄰居阿嬤包的粽子，兩位阿嬤會互相送給對方，讓兩家人換換口味。小賴也嘆，很久沒有回家過端午節了，往年阿嬤都會寄粽子來台北，今年也跟阿嬤說不用了，現在疫情嚴峻要避免讓老人家出門，盡量減少任何風險。

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愛吃南部粽的還有另一位主持人Dora（謝雨芝），她笑稱南部粽是王道，並補充吃法：「一定要有很多花生，肉粽外還要撒上花生粉跟特調油膏，再加一大堆香菜超好吃！」而食尚玩家電商受疫情影響，近日電商業績成長翻倍，甚至超越過年前。熱賣商品「蔬菜箱」更是一上架就掃購一空，銷售量足足上漲3倍。

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