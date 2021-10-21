賭命夫妻︱Luna阿匡逾三千萬獨立屋曝光　巨型客飯廳仲有私家泳池

ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》踏入第二星期，節目組安排家訪深入了解五對夫妻私下的生活，昨晚（20日）的一集主角就是年輕夫婦阿匡和Luna，他們居住在東涌豪宅，巨型客廳以及廚房不禁令主持人火火和陳嘉倩接連發出「嘩！嘩！嘩！」的驚歎聲。



節目組安排家訪深入了解夫妻私下的生活，昨晚（20日）的一集主角就是年輕夫婦阿匡和Luna。（影片截圖）

這棟洋房原本是Luna與媽媽和姐姐一同居住，不過Luna媽媽長期不在港而姐姐又已經外嫁，所以大屋就成為阿匡和Luna的小天地。一入門口是超巨型客飯廳，中間放置七人圓形餐桌，電視機前有雲石茶几和大型梳化，旁邊則有一張按摩椅，而大廳外就是私人泳池，空間非常闊落。最令火火驚訝的是屋內的超大型廚房，他更形容是「係有深度嘅廚房」，火火與陳嘉倩並排行Catwalk亦完全沒有問題，更笑指：「你哋參加節目無非都係想話畀人聽你有錢。」

豪宅的二樓是各人的房間，分別是Luna家姐、媽媽以及她和阿匡的睡房。三間睡房同樣空間感十足兼放置雙人床，整間屋加加埋埋總共有三個浴室。阿匡說為了可以多陪伴家人，星期一至四會在Luna家住，而五至日就回自己媽媽家住。Luna指雖然姐姐結婚搬了出去，不過一星期仍有數天回來，陳嘉倩笑指：「呢度幾啱Staycation。」有眼利的網民認出他們所居住的是東涌「昇薈」洋房，翻查「昇薈」官網，洋房的售價足足超過3500萬，網民看後深表羨慕直言：「人生勝利組」、「梳化都大過我張床」。

點撃逐格睇Luna和阿匡的三千萬豪宅：

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節目組隨後安排Luna駕車接阿匡放工以達成阿匡的願望，不過Luna的駕駛技術就令老公膽戰心驚，阿匡緊張說：「差啲刮花」，Luna回應：「本身都花晒，買過部新畀你，轉色」。言談間看出兩位絕對是有錢之人，而他們所駕駛的是寶馬3系列（BMW 3 Series），價錢由40萬起。另外，據指阿匡是三間餐廳的老闆，這對年輕夫妻身家非常豐厚。

節目組隨後安排Luna駕車接阿匡放工以達成阿匡的願望，不過Luna的駕駛技術就令老公心驚膽戰。（影片截圖）

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