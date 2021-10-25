專訪｜比喻TVB中門大開　曾志偉：只要人哋肯上我哋一定畀佢上

曾志偉同樂壇有甚麼關係？相信大家也會打個黑人問號，但自曾生回巢TVB後，一直對音樂節目好重視，先是跟唱片公司破冰，然後落重資源推《聲夢傳奇》，改革《勁歌金曲》，提拔本地音樂人開《演鬥廳》，林林總總的音樂節目都出自他上任後，原來背後有一種革命思維在曾生腦袋中浮現。



曾志偉在今次訪問大談自己對樂壇的看法。（葉志明攝）

「其實我自己都覺得好奇怪，我又唔係歌星，同音樂拉唔埋邊，但係我自己一路覺得音樂喺香港有一個好重要嘅地位。我哋以前拍電影大部份演員都係歌手，我哋出外啲人除咗認識我哋電影、TVB之外就係唱歌，好多人學廣東話因為廣東歌，你話廣東歌嘅力量係幾大呢？」曾生重視音樂，無非是廣東歌其實在華人地區的確有一定的影響力，他以香港的歌手為傲，眼見現今香港樂壇比起以前的確失色不少，所以他回巢TVB後決心要為音樂打出一條新出路。

曾志偉力推《聲夢傳奇》，結果亦相當成功。（葉志明攝）

重返TVB做好音樂節目，除了因為廣東歌的傳承之外，曾生也自覺TVB虧欠了樂壇，他說：「返嚟TVB做好音樂係我自己一樣好想做嘅嘢，所以我第一件事就係破冰，將個門口打開，因為我覺得樂壇走下坡TVB係有一定嘅責任，就係因為好多歌手上唔到嚟打唔到歌，或者上嚟唔係佢想做嘅嘢，所以我第一件就係將呢度門打開，打開之餘就係做好多唔同嘅節目。《勁歌》、《演鬥廳》、《聲夢》都係一個重頭嘅嘢，而家慢慢會有更多唔同嘅歌手上嚟唱主題曲，總之就係中門大開，搞好啲個樂壇，呢個就係我自己最想做嘅嘢。」

曾志偉認為樂壇走下坡，TVB要負一定責任。（葉志明攝）

以前TVB的《勁歌金曲頒獎典禮》經常被指是小圈子選舉，事關來來去去都是「星夢」和「英皇」的歌手，但今年與三大唱片公司破冰後，基本上整個樂壇的歌手也可以踏上TVB的舞台，就算是另一個電視台，曾生也不介意「預埋一齊玩」，他說：「我成日都係一句說話，（啲人）開會問『邊個畀唔畀上』，邊個畀唔畀上係以前嘅年代，而家係人哋想唔想上。唔該，唔係人哋畀唔畀上，冇咗呢句說話架喇OK？只要人哋肯上，我哋一定畀佢上！做大個餅大家食多啲，唔好話係食咗我個餅，以前個餅夠大咁一定食好多，如果做到個餅咁大，分咁多畀你有乜所謂？所以其實千祈唔好做呢個觀念，歡迎大家一齊將個電視圈做好，將香港娛樂圈做好，呢個先係最緊要。」

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