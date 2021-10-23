李雲迪涉嫖︱「朝陽群眾」助警方破案　獲網友封為王牌情報組織

著名鋼琴家李雲迪近日因涉嫌嫖娼而被北京朝陽警方行政拘留，事件發生全因為警方接獲「朝陽群眾」舉報，所以警方才能作進一步調查同行動。隨之引起大家對所謂「朝陽群眾」充滿好奇心，原來經調查之下「朝陽群眾」多年來確實為警方提供有力線索而協助破案，當中累計有超過10位明星因而被揭發醜行，令不少網友稱「朝陽群眾」是世界上「第五大王牌情報組織」，受到不少討論。

李雲迪因涉嫌嫖娼而被北京朝陽警方作出行政拘留 。（李雲迪微博圖片）

據內地媒體報道指出，「朝陽群眾」早在1974年已經出現，當時曾配合公安機關抓獲過6名間碟，而目前的「朝陽群眾」就由五部份人士組成，分別是「治安志願者」、「黨員巡邏隊」、「專職巡邏隊」、「義務巡邏員」同「治保積極分子」，他們都是住在朝陽區的民眾，身份有的是小區保安、清潔隊的隊員、社區大媽大爺等，是群防群治民間組織。據統計在2017年這一年，實名註冊的「朝陽群眾」已將近14萬人之多，相信現時累計註冊人數更多不勝數。

警方因為接獲「朝陽群眾」的舉報，而進一步對李雲迪進行調查同拘留行動。（微博圖片、李雲迪微博圖片）

而因應科技的進步所有已註冊的民眾都可以下載「朝陽群眾app」，用戶可以透過線索類型作出舉報，促進了警民合作的關係。而據統計從2014年開始，「朝陽群眾」成功舉報了超過10名明星涉黃涉毒的醜行，他們包括歌手李代沫、導演張元、演員張耀揚、演員黃海波、歌手宋冬野、演員房祖名、演員柯震東等，最近李雲迪就加入此行列，他們清一色被業界進行封殺，至今未能全面復出。

有多位明星被舉報而遭朝陽警方扣留。（微博圖片）

事實上除了「朝陽群眾」之外，民間組織還有「西城大媽」、「海淀網友」、「豐台勸導隊」等，他們與警方合作聲名大噪，受到社會關注。眼見「朝陽群眾」歷年來多次舉報成功，不少網友都笑稱其組織是「世界第五大王牌情報組織」，相當厲害。

李雲迪一夜之間跌落神壇。（李雲迪微博圖片）