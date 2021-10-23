李雲迪涉嫖｜疑似女主角身分曝光樣貌姣好　陳姓女子微博稱被偷圖

國際級鋼琴家李雲迪近日因涉嫌嫖娼，而被北京朝陽警方作出行政拘留，一夜之間臭名遠播，引起軒然大波。而網上就有知情人士爆出，其實李雲迪並不是第一次找29歲的陳姓女子買春，引起網友好奇該陳姓女子的樣貌。沒想到內地服裝網紅陳佩奇衰躺槍，被瘋傳是買春女子讓她甚為不快，在微博立即澄清「真的離譜」。

李雲迪涉嫌嫖娼被北京朝陽警方作出行政拘留.。（李雲迪微博圖片）

網紅陳佩奇是一位服裝博主，經常在微博上貼不同類型的服裝打扮，而服裝款式多以性感為主，其傲人好身材表露無遺。沒想到最近她收到網友的通知，表示李雲迪的嫖娼對象盜用了她的照片，令她變成了買春的女主角，對此陳佩奇就回覆網友：「我不認識李雲迪」而她自己就隨後發文：「李雲迪嫖娼對象盜用我的圖，然後現在變成我是女主？真的離譜，人在家中坐鍋從天上來。」

陳佩奇是一位服裝博主。（陳佩奇微博圖片）

事實上，據知情人士曝出買春女子疑是叫陳某卉，樣子甜美身材絕佳，曝出其服務費用一次為8000人民幣。而有指李雲迪與她已多次進行交易，男方每次都以實名轉賬予對方，給予她1萬元人民幣，明確留下了性交易證據。

知情人士曝出買春女子疑是叫陳某卉。（微博圖片）