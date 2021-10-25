林依晨憑什麼當「零負評女神」？台資深傳媒人揭私下貼心事蹟

林依晨近日喜迎女兒成為新手媽媽，外界封她為「零負評女神」，台灣資深媒體人呂文婉在節目上就透露女神私下的貼心事蹟。
呂文婉在《新聞挖挖哇》節目上透露，台語金曲歌后朱海君多年前曾與林依晨到大陸拍攝《蘭陵王》，當時朱海君飾演林依晨身邊的侍女，還是戲劇新人的她，常會犯錯NG，而林依晨會故意自己犯錯來幫忙掩護，過去朱海君受訪在節目上也曾談過，林依晨都很有耐心的指導，還送上教材書幫助她演戲，讓她至今都很感動感謝。
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另外林美秀也曾跟呂文婉說過，她是看著林依晨從剛出道的菜鳥到如今的成就，林依晨還是新人時連哭戲都不太會演，不過她被責備也不會抱怨，每天跟著劇組上山下海，然後自己一點一點學。
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