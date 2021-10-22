拍性感內衣照突然M到「底褲滲經血」周曉涵即時尖叫9秒9跑去廁所

台灣女星周曉涵擁有天使臉孔、魔鬼身材，加上直率的性格，讓她擁有大批死忠粉絲，身為知名品牌內衣代言人的她，近日自曝拍攝型錄的糗事，透露自己的經期一向很準，總挑在代言拍攝的時候報到，沒想到拍攝途中「經血從褲褲滲了出來」，讓她當場嚇到尖叫。



周曉涵20號在IG透露，經期在拍攝第一套造型時準時報到，為了避免穿幫只能用小巧的護墊上陣，「上半場因為勤勞更換還算擋的住，下半場因為疲了倦了，一個不留神，那稱之為經血的傢伙，便毫不留情從褲褲滲了出來。」讓她當場驚叫一聲，然後馬上衝進廁所沖洗。

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所幸拍攝現場都是熟悉的工作人員，大家也都積極幫忙處理，周曉涵玩笑說：「好險不是在客戶和攝影師面前洩紅，否則我可能直接棄拍叫車回家。」也特別感謝幫忙清理的工作人員，「除了我外婆跟我媽以外，好像還沒人幫我洗過沾血的褲褲，好感動，小姐姐銘記在心。」

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