小S凸肚現身驚傳懷上第4胎　一反常態唔曬性感著Oversize遮身材

台灣藝人賈永婕、小S（徐熙娣）交情友好，台灣疫情延燒期間，小S二話不說響應賈永婕募資活動，熱心公益的2人最近去台東參加公益活動，活動照片中，小S腹部飄孕味，令網友好奇，「是不是又有了啊？」



前陣子小S陷入東奧選手風波，一夕之間被內地廠商切割，賈永婕第一時間跳出來力挺好友，好交情外界有目共睹，20日她分享幫對方縫補包包上的大洞，爆料「她說她最近沒有收入了」。

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時隔一天，21日賈永婕在FB分享跟「台東媳婦」小S去台東參加公益活動的合照，活動名稱特別放入2人的名字叫做「永婕同熙」，她忍不住欽佩，「也太會取名字了！」

活動中，賈永婕、小S幫阿嬤圓夢穿上婚紗，也替孤老的長輩們募集年菜，隨文也附上幾張活動照片，引人注意的是，身穿連身帽T的小S腹部似乎微微凸起，全身飄孕味。

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大批網友猜測小S有喜了，「S好像有小寶寶在肚子裡耶」、「小S的肚子變焦點了，真的很像懷孕」、「應該是真的懷孕了」、「小S懷男生嗎？」、「S第四胎嗎」，對此，賈永婕跳出來澄清，「完蛋了，她會揍我老公，我老公的拍照技術真的很差。」

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