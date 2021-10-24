賭命夫妻︱「最正人妻」Luna暗示自己性慾強全場爆笑︰我鼻大囉

ViuTV真人騷節目《賭命夫妻》在網絡上掀起熱烈討論，通訊事務管理局更表示收到40宗有關該ViuTV真人騷《賭命夫妻》節目的投訴，投訴人主要認為節目內容低俗、過於色情、意識不良及鼓吹婚外情。不過節目有noise才有人看，幾對夫妻都變了網民留意的對象。本身是YouTuber的Ruby在自己的YouTube頻道「Bube bube」拍片，Ruby孖老公Benson和另外一對夫妻Luna和阿匡齊齊玩「賭命夫妻Q&A」，在IG story收集了網民的問題，逐一回應大家。



兩Pair人大玩你問我答。（YouTube影片截圖@Bube bube）

Luna和阿匡在節目中簡直就是模範夫妻一樣，被問到如果老婆Luna有第三者，阿匡會否原諒，他表示︰「我唔係畀咗個通行證你可以做呢件事，但如果真係做咗嘅，都OK啊！（Ruby︰咁你就真正成為咗綠匡。）冇問題啊，幾好聽啊。如果畀我知道佢有第三者，但佢係懸崖勒馬返轉頭嘅，都OK啊，兩公婆有咩解決唔到？」非常大量。之後Ruby講到如果兩夫妻滿足到大家，就不必出軌，阿匡突然說︰「老婆你個鼻大㗎喎！」Luna笑言︰「呢段cut咗佢啊唔該！性慾強！（Ruby︰咁你性唔性慾強？）Er……我鼻大囉。」眾人即刻爆笑。

Luna自認鼻大。（YouTube影片截圖@Bube bube）

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網民覺得Benson在節目中「講到段婚姻淨係得返責任」，Benson覺得節目時間有限，「我有好多表現愛嘅一面冇播出嚟」，他又說︰「我相信婚姻同拍拖唔同，你唔係淨係愛佢好靚，或者係佢有一個好強烈嘅激情感覺畀到你，而係因為你覺得你可以同佢一生一世啊嘛，而呢個一定係責任嚟㗎。如果你淨係靠個愛，因為你已經咁多年，唔係靠個激情，你會好容易畀啲新嘅刺激引誘，嗰時你淨係可以靠責任箍住你，所以我覺得責任好重要，而呢刻係講婚姻啊嘛，咁嗰刻我係面對咁大嘅誘惑（指︰PTGF Mangi），我更加應該要強調呢樣嘢啦！」而老婆Ruby都極力為老公護航，直言︰「幾時責任變咗負面㗎？責任呢件事字面上係褒義㗎嘛！」

Luna與阿匡節目裏面和現實都一樣Sweet！（IG@lunayuetyee）

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此外，眾人講到今次有機會以一對夫妻的身份認識其他夫妻，了解別人的相處，改善自己，本身是餐廳老闆的阿匡好謙虛話︰「可能係生活圈子問題，未必會遇到Dennis同Teris，大有錢佬！唔會突然間識㗎嘛！阿Sam同Maegi年紀大啲嘅，又唔會突然間識㗎嘛！但係你研究佢哋婚姻嘅時候，中間又會有啲得着，本身你以為阿Sam同Maegi係好唔愛大家，覺得佢哋好疏離，但其實唔係，可能行咗十零年之後，其實某程度會行咗佢哋嗰個位，佢哋嘅相處方式就係代表佢哋好愛囉。」另外，原來有位爆料網民為Benson平反︰「邊個話Benson唔愛老婆，聽過佢親口話Ruby係佢理想型」，而Benson亦公開示愛Ruby是他理想中的老婆，為節目中的形象大洗底！

Benson直認對PTGF Mangie有好感，他的言行惹來網民強烈反感，更洗版式留言鬧爆叫他放生老婆Ruby。（影片截圖）

Benson的一言一行惹來網民強烈反感，認為他根本不愛老婆Ruby。（IG@rubycchm）

點撃睇Benson與Mangie甜蜜互動：

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最後，節目中Benson似乎對PTGF Mangi動真情，因為他講過覺得Mangi好似他的前度，Ruby這次都公開撐老公︰「純粹係個節目cut到佢好似好掛住個ex咁，但其實我想講嗰個女仔真係好似佢個ex！我一望，（心諗）『嘩，咁X似！』」Benson總結一句︰「更加應該坦白，各位女士應該大量啲，我見好多人都覺得好慘，冇得講（ex）。」