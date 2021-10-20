星空下的仁醫｜御用醫生郭田葰曾被稱翻版陳司翰　棄高薪厚職入行

無綫劇集《星空下的仁醫》由鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、周家怡及羅子溢領銜主演，該劇是TVB台慶的重頭劇之一，卡士強勁。醫療劇向來是收視的保證，例如有《妙手仁心》系列和《On Call 36小時》系列等等。而於周二（19日）播出的一集，有郭田葰（Marcus）的演出，Marcus向來有TVB「御用醫生」之稱，其實他真的曾做過急症室醫生，所以演起上來亦得心應手。



Marcus在《星空下的仁醫》又演醫生。（電視截圖）

現年40歲的Marcus在墨爾本蒙納士大學醫科畢業，24歲時正式成為醫生，後來選擇成為一名急診科醫生，曾在墨爾本的博士山醫院及馬龍達醫院工作。不過他亦熱愛唱歌和演藝工作。Marcus當年回港探父母時，因抱住玩玩的心態而報名參加2009年的香港先生選舉，當年參選香港先生時，因為外表有點似陳慧琳的弟弟陳司翰，所以他一直被稱呼為「翻版陳司翰」，雖然Marcus只獲得「現場最具人氣香港先生」獎項，但他對演藝行業開始產生興趣，加上70歲的父母希望他留港一起生活，令他最後決心放棄澳洲的高薪厚職，加入香港娛樂圈。

Marcus精通粵、國、英、日、印尼及馬拉語，經常做司儀等工作，相信都賺唔少。（IG@marcuskwok_0717）

參賽後Marcus入行成為TVB藝人，Marcus有「御用醫生」之稱，事關可能受他入行前的職業影響，所以他大多演醫生的角色，代表作有《On Call 36小時》飾演的湯漢邦和《巴不得媽媽》的程琛等，亦有主持明珠台的節目《港生活·港享受》。Marcus在去年新冠肺炎剛爆發時曾特別拍片放上網，教大家洗手、戴口罩和除口罩的正確方法，獲不少藝人轉發。Marcus入行12年，由大夫、民初劇醫生、到牙醫、手術科、婦科、急症室醫生，連同電影，至今演過至少47次醫生角色，「TVB御用醫生」的稱呼絕非浪得虛名！他之前在《白色強人》中更成為劇集幕後醫生指導，為劇組提供專業意見。有一樣比較有趣的事是，原來有不少女藝人都當Marcus為家庭醫生，Marcus曾表示：「最尷尬係問婦科問題，我估知道行內最多女星秘密嘅人就係我，但我好口密，咁係醫生職業操守。幫到人都好，又可以幫我重溫醫學知識。」

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由醫生轉變為一名藝人，放棄高薪厚職和醫生的光環，Marcus慶幸當時收入尚算不俗，不需家人經濟上幫忙。因為當時一年拍4套劑，又有主持《港生活‧港享受》及《娛樂新聞台》頭3年都爆騷，一年甚至有「百幾、二百個騷」當然收入相比醫生仍差一大截，但算是養得起自己。他接受傳媒訪問時，曾表示計劃考牌在港行醫。除了演員外，Marcus亦擁有超過100個大型活動及晚宴司儀及主持經驗，於網上亦開設「郭家廚房」分享自家菜譜和健康保健等知識， 真的是「瓣瓣掂」！

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