野外步出2｜方紹聰係全TVB最幸福藝人　一次過同25位「女神」約會

曾志偉成為無綫電視總經理（節目內容營運）後，無綫（TVB）劇集或者綜藝節目都出現了一番新氣象，有好些節目被取消但也有節目得而繼續下去，就好似上年一月在J2台播出的《野外步出》，由方紹聰擔任主持帶同一位（或兩位）女嘉賓上天下海玩盡香港的郊外，雖然只有16集，但迴響就十分之好。這可能也是開拍《野外步出2》的原因。



李旻芳在節目《野外步出》落場玩水，大受歡迎。（《野外步出》截圖）

《野外步出2》將於11月1日起開播，亦是C君「升職」後，J2台打頭陣的綜藝節目，相當令人期待。一如上一輯內容，第二輯也有25位「女神」登場，其中就有胡美貽、彭慧中、林凱恩、鄧伊婷、傅嘉莉、謝芷倫、曾淑雅、蔡嘉欣、何泳芍、譚嘉儀、關嘉敏、波波（黃婧靈）、江嘉敏、梁茵等，最驚喜的是不在TVB藝員之列李靜儀（Heidi）也會亮相。

有李靜儀（Heidi）！正呀！（《野外步出2》截圖）

方紹聰（奶仔）接受《香港01》訪問時說：「感覺好夢幻，因為香港有好多好靚、好玩的野外活動，第一季16集拍唔晒。第二季總共19集，再多19次機會。另外，要多謝女嘉賓們，因為我哋呢個節目全部野外實景拍攝，同平時有冷氣嘅廠景唔同，而且我哋拍攝嘅時候係夏天，非常辛苦，感謝佢哋跟我去野外步出。希望大家透過今次野外步出第二季可以睇到佢哋拍劇集、綜藝節目以外的真性情，大家都用心對話，說出最真摰的快樂以及最赤裸的難過。」

蔡嘉欣做掌上壓。（《野外步出2》截圖）

邀請女嘉賓時有什麼標準？他表示只要是喜歡野外探險的女仔都適合：「野外步出監製一向比好大自由度我。活動、教練、地點、內容都係由我同幕後團隊一齊去決定，而且教練大多都係我的朋友，所以大家都玩得好開心。」他又表示，並不是每位受邀請的藝員都答應上節目：「始終啲活動太刺激，未必個個頂得順，頂唔順嗰啲已經推咗我，所以嚟得參加呢個節目嘅，全部都係女戰士！」

黃婧靈（波波）做美人魚。（IG圖片）

問到今輯有什麼女嘉賓，他就以「監製唔畀講住」為由不作透露，但他也表示自己最愛與關嘉敏一齊行水澗的一集：「我哋之前盛舞者係TX Crew隊友，所以大家都用個心嚟傾偈，感覺好自然、好舒服。大家平時開劇、拍其他節目都會好忙、好速，好難得可以有時間認認真真去玩一日，用心了解吓對方。另外我同咗波波去做美人魚，嗰集都好深刻，因為佢真係好誇張。」

睇相已經知會好好睇。（IG圖片）

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