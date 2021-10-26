專訪｜唔要TVB做封閉工廠　曾志偉：塘水滾塘魚滾嚟滾去都係嗰班

近年TVB在演員方面被討論得最多的就是青黃不接，無他的，新人雖然在近年得到的機會比起以前多，但若果沒有好的導師，盲摸摸地去闖依然是很難去接班。回歸TVB後的曾志偉顯然也發現這個問題，所以如果幫助新演員提升和如何留住一班好戲之人，便成為了他升任為總經理（節目內容營運）的重要任務。



曾志偉上場後的確很多任務。（葉志明攝）

曾生回巢後，不少藝人都重返TVB這個大家庭，最新一個梁思浩更曾與TVB反面，證明曾生的確有很大的叫座力。對於將來會否更多人回巢TVB，曾生表示：「呢個就睇未來，我希望我哋嘅劇有多啲電影界嘅好戲之人入嚟幫手，帶動新人，因為我哋新人係需要一啲好好演技嘅老戲骨帶動。我自己演戲我知，我哋同一啲新人會同佢講唔好咁演，我哋自己以前都錯，我新人嗰時以為咁就係戲，以為眨眉弄眼就係戲，其實唔係，其實唔做先係戲，但係唔做之中你要注意啲乜嘢，以前幾想有人同我哋分享呢啲嘢。」

他續說：「但係有冇呢啲人同我哋TVB嘅新人去分享呢？所以我希望未來好多劇都能夠加一啲好戲之人落去，否則我哋新人喺TVB紅咗，但係紅咗之後都係同返我哋TVB人塘水滾塘魚，滾嚟滾去都係嗰班。如果有部劇，大家都打醒十二分精神，紅姐喎，影后嚟喎，紅姐點做呀？紅姐一望住我就震，咁咪得囉？咁慢慢啲戲就有人見到，我希望呢啲嘢之後會喺TVB發生。」的確，現今TVB的演員很多時只局限於自己電視的劇集，最多就是邵氏的劇集，甚少可以跳上大銀幕，跟過往相差甚遠。

曾志偉希望未來TVB的演員能夠學到更多。（葉志明攝）

老戲骨對一個電視台當然重要，除了本身演技有保證，也是一個以老帶新的最好方式。不過近年不少甘草綠葉都選擇離開TVB，而且都是不歡而散，曾生也留意到這個情況，也決心要杜絕同類事件再發生。「其實好多內政嘢我不方便喺度講，但我想講樣嘢，我好慶幸我係一個由基層做起嘅人，我亦都係一個演員，我明白演員嘅心態，我返嚟嘅其中一個任務，都係話希望每一個演員都能夠愛TVB，即係點解我返嚟呀？因為我愛TVB。點解我愛TVB呢？因為我冇遭遇過大家所遭遇嘅嘢、唔開心嘅事，咁樣點將呢啲嘢避免發生呢？呢啲嘢就要慢慢去調整。」

愛TVB當然是其中一個重要的因素，但除了情感之外，有甚麼更實際的行動呢？曾生說：「當然，以前一年做咁多個騷，而家少騷咗，TVB就會同你講減騷，減騷緊係會唔開心喇月薪少咗，但呢啲係會自然出現架喎，但係我哋點樣照顧呢班曾經為TVB立下汗馬功勞嘅人呢？咁呢啲要商討，制度問題，但點都好喇，我希望我返嚟其中一個任務，大家都搵到錢，我希望藝員比以前搵到更多嘅錢。佢搵到錢，佢自然就開心，佢自然就會喺度，以前有好多藝員離開TVB變為仇人，我希望呢件事第日唔會發生。當大家應該拍嘅劇拍到，應該搵到嘅錢搵到，有機會喺出面拍啲嘢，件事慢慢就會好。」

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