陳法拉前夫薛世恒再婚道出動人感言：她常投訴不公平

撰文：黃梓恒
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陳法拉前夫薛世恒（Daniel）日前在半島酒店與圈外女友Cherie舉行簡單婚禮，因為疫情關係只有50位親友參與，Daniel知道有很多親朋好友未能到場，所以已承諾度完蜜月後會再跟大家聚一聚。

薛世恒在半島酒店露天花園舉行註冊及婚禮儀式。
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今日，Daniel再於自己社交平台發表對老婆對愛的宣言，內容非常動人，也講述了兩人如何認識和互相吸引之處在哪：

結婚了 共同朋友介紹之下認識Cherie，我們一開始已很多話題，我經常在她未開口前已知道她想說甚麼，我只對她有這個能力，她也只有我這個朋友會這樣估中她。她常投訴不公平，說我知道得太多了。 慢慢地，我們對大家的了解多了，生活也變得密不可分。我有很多缺點，有些自己也接受不了，但她對我如家人般包容；而她需要多方面的照顧和陪伴，比較黏，時常問我會否有一天不要她，我怎知道不會。不會的，我甘心樂意的。 婚禮籌備得有點急，是因為想快點建立家庭。但那是上天的禮物，我們仍為此禱告中。 她說她有公主夢，整個婚禮由她籌備，要甚麼我都說好便是了。我到娶她時才知道她原來那麼能幹，能在所有人之間調和，老人家都開心和滿意，事情也辦得妥當。也有幸得到最好的幫手，連天氣也配合了她。 感恩有她，能一起承受生命之恩，是上帝的恩典，也是父母的恩惠。我們一起是新造的人，舊事已過，都變成新的了。 * 另，因為仍在疫情時期，婚禮人數盡量減少。有很多親友都未能邀請，對不起，我們在蜜月前後會逐一和你們再聚。如你當天在場，照片將會處理和沖印好之後送到府上。

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