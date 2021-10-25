三台收視報告│《星空下的仁醫》評分高 收視首周蘊釀蓄勢待發

三台收視報告又再出爐，今次的日期是10月18日至10月24日。今次報告重點當然是TVB兩套台慶劇《換命真相》和《星空下的仁醫》的首播，不過可惜兩套劇都未有如期的成績，甚至依然比處境劇《愛．回家之開心速遞》低。不過，時間尚早，兩套劇暫時網上的評價尚算正面，加上《星空下的仁醫》在內地網站得到9分評價，之後幾周應該可以挽回收視。



《換命真相》首周收視錄得19.1點，而《星空下的仁醫》則是18.5點，相反《愛．回家之開心速遞》有20.7點，繼續保持強勢。

《星空下的仁醫》收視令人跌眼鏡。（劇照）

而《星空下的仁醫》評分很高，首周直播收視未過20點，的確有點意外，再跟之前五套同時間播映的劇集，只計首週收視，《星》首週直播收視18.5，的確未算凌勵，不過，時間尚早，兩套劇暫時網上的評價都非常正面，加上《星空下的仁醫》在內地網站得到高分評價，之後幾周應該可以挽回收視，會預期見到1《星》劇收視好大機會，有一個強勁嘅後上能力，不如立即睇睇今年劇集首周收視的排行榜。

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其實TVB最近都有高收視時刻，10月12日(周二)晚上圓規8號風球高懸下，翡翠台黃金時段收視驟升，7時30分《東張西望》取得7天跨平台總收視29.2點，乃該節目近年來最高收視一集，而《愛．回家之開心速遞》也錄得28.5點7天跨平台總收視，翌日(13日)更升至28.7點。打風要睇新聞，所以當晚《6點半新聞報道》有21.9點，乃2018年以來最高收視一晚，僅次於2018年9月16日超強颱風山竹10號風球取得25.4點收視。

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